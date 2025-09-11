Cuperlo e Alfieri alla Festa dell’Unità

Dalla Perla a Yoox
Oggi alla Festa provinciale dell’unità di Modena si discuterà della situazione internazionale, con l’incontro, alle 21, ’Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e i dilemmi dell’Italia’. Nell’Agorà ‘Aude Pacchioni’ si confronteranno il deputato Gianni Cuperlo, il senatore e responsabile Riforme della segreteria nazionale Pd Alessandro Alfieri. A stimolare il dibattito, la ricercatrice in Diritto dell’Unione Europea Silvia Righi.

Prima, a partire dalle 19.15, si discuterà però di carceri: prima con la presentazione del Laboratorio Gastronomico Sant’Anna, a cura della Cooperativa sociale Eortè, poi con il confronto tra la senatrice e responsabile Legalità della Segreteria nazionale Pd Enza Rando, l’assessora alla Coesione sociale Alessandra Camporota, il consigliere del Comune Luca Barbari, il presidente della Camera Penale di Modena Paolo Ronsisvalle e il deputato e capogruppo Pd in Commissione Giustizia Federico Gianassi. A condurre entrambi gli incontri, la giornalista Laura Solieri.

Tra la via Emilia e l’Europa è invece il titolo dello spettacolo di Marco Ligabue e Andrea Barbi, che andrà in scena alle 21.30, sul palco dell’Arena Left. Tornano anche i ‘Diari di Viaggio’, alle 21.30, con la Colombia, un’esplosione di colori presenta da Ivano Venturelli.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

