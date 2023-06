Cura del verde: nuovo cedro in pineta. Ma il Comune resta senza operai

La favola del ‘Pinone’, maestoso storico cedro del Libano e ’papà’ di tutti i pavullesi, è destinata ancora a proseguire a lungo. Se è vero che anche l’età di un albero avanza, ieri il sindaco Davide Venturelli ha donato alla comunità un nuovo cedro del Libano (già chiamato ‘Pinone Junior’) che prenderà – quando sarà il momento – le redini lasciate dal ‘nonno Pinone’.

Lo ha piantato di persona il sindaco, insieme al figlio Andrea, all’assessore Daniele Cornia, al consigliere Adriano Lutti e a due operai, ieri mattina nel prato sopra alla fontana dei Pesci. "Nello stesso Parco Ducale erano già a dimora, grazie al lavoro dell’ex custode Bondi (detto ‘Titina’) quattro esemplari di cedro del Libano germogliati dalle pigne del Pinone – spiega Venturelli –. Quello di piantare un nuovo esemplare è un regalo alla mia cara Pavullo, arrivato al termine del discorso della Festa della Repubblica su come prendersi cura delle cose. Il rinnovamento delle piante si fa piano piano: se non cominciamo ora, tra vent’anni l’80% dei fusti rischia di dover essere tolto. Anche ai tempi della Repubblica Cisalpina esisteva l’usanza di piantare gli ‘Alberi della Libertà’ nel piazze principali delle città.

Questo gesto vuole essere un segnale di rinnovata attenzione nei confronti del Parco dove abbiamo già iniziato alcune operazioni di pulizia nella parte alta (zona Capannina e dietro al monte dei Frati, ndr) e vogliamo riportare ad un livello di attenzione decoroso, nonostante la lotta sia impari". Improvvisamente, infatti, l’unico operaio addetto alla cura del Verde ha rassegnato le dimissioni, e il Comune si è momentaneamente trovato a dover contare sulla singola forza lavoro dei cittadini attivi e dei consiglieri.

"Quest’estate, però, faremo un concorso non per uno, ma per due posti da operai, come avevamo promesso in campagna elettorale", sottolinea Venturelli.

r.p.