Curare il decadimento cognitivo. Ecco il ’Salotto della Prevenzione’

Archiviato, con la soddisfazione degli organizzatori (Meridiana Solidarietà ONLUS) il ‘Salotto della Prevenzione’ tenutosi presso i locali del club di Casinalbo. Evento benefico, focalizzato sulla prevenzione del decadimento cognitivo e sul rallentamento dell’invecchiamento delle cellule cerebrali che ha visto confrontarsi sul tema ‘un impegno comune per un futuro senza demenza’ eminenti esperti del settore medico e accademico. Patrocinato da diversi enti locali, tra cui i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, e Montefiorino, l’incontro fa parte di un più ampio programma di sensibilizzazione delle comunità sull’importanza della prevenzione delle malattie neurodegenerative volto anche alla raccolta di fondi per progetti vitali quali ‘Umanizzare le cure - come sentirsi a casa in geriatria’ dell’Ospedale Civile di Baggiovara. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente di Meridiana Solidarietà Paola Gobbi e di Claudio Vagnini, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, di Marco Bertolotti, Direttore dell’ Unità Operativa di geriatria dell’Ospedale civile di Baggiovara, Andrea Fabbo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa geriatrica – disturbi cognitivi e demenze del servizio socio-sanitario AUSL Modena, Giovanna Zamboni, Neurologia cognitiva dell’Ospedale civile di Baggiovara, Barbara Manni, Responsabile del centro disturbi cognitivi e demenze area sud AUSL Modena, Francesca Neviani, Centro disturbi cognitivi e demenze.

s.f.