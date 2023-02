"Curare il fisico per stare in pace con se stessi Meglio non seguire gli standard di bellezza"

L’autostima degli adolescenti è spesso legata alla propria immagine condizionata dai canoni di bellezza imposti dalla società.

I disturbi alimentari tra i giovani nella fascia di età dai 13 ai 16 anni, nel 2022 sono aumentati del 30% rispetto all’anno precedente: sono numeri che destano allarme perché sono cresciuti nel giro di poco tempo.

Da quello che emerge dalle ricerche, molti ragazzi provano disagio a mostrare o a parlare del proprio corpo. A volte l’argomento rappresenta un vero e proprio tabù per diversi adolesscenti dato dal fatto di non rientrare negli ’standard di bellezza’ attualmente in voga nella società.

Tutto ciò – se non si interviene in tempo utile – può portare a uno stato di disagio e la preoccupazione del proprio peso può essere causa di tratti di disturbi d’ansia, di bassa autostima o tendenza al perfezionismo.

Invece di essere condizionati dall’esterno, i ragazzi dovrebbero puntare ad accettare e valorizzare se stessi al di là dell’aspetto fisico, curando anche la vita interiore.

Si possono seguire sane abitudini dal punto di vista del fisico, ma è importante che lo si faccia per sentirsi meglio con se stessi e per salvaguardare la propria salute, non per fare bella figura con gli altri.

Elisa Loschi - 3°G scuola