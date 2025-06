Cure per i più fragili, fondi dall’Unione

Oltre 14 milioni di euro, 14.210.298,81 di euro per l’esattezza. A tanto ammontano i fondi destinati alla non autosufficienza stanziati, nel corso del 2024, dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che ha approvato nei giorni scorsi il rendiconto, confermando un forte e tangibile impegno nei confronti dei più fragili. La parte del leone lo fanno le risorse destinate agli anziani, che assorbono oltre la metà del totale investito dall’Unione, ma ragguardevole è anche il ‘pacchetto’ con il quale sono state sostenute le disabilità. Rispetto al 2023, l’Unione aveva già annunciato, a maggio, investimenti in crescita destinati alle fragilità "e in un momento in cui il Governo centrale punta a fare cassa tagliando risorse e riducendo ai minimi termini l’assistenza, noi - afferma marco Biagini, Sindaco di Fiorano e assessore alle Politiche Sociali dell’Unione – scegliamo invece di investire proprio sui più fragili, nella consapevolezza che il rispetto delle persone, l’aiuto a chi ha più bisogno, sono i principi cardine su cui dovrebbe basarsi ogni amministrazione pubblica".

Nel dettaglio, lo stanziamento per gli anziani ammonta ad 8,3 milioni di euro circa con oltre 6,3 milioni investiti nell’assistenza residenziale, 1.8 milioni per la domiciliarità ed il sostegno alle famiglie e poco meno di un milione (829mila euro) euro per l’assistenza domiciliare ed i servizi connessi come i servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura, trasporti e pasti. Di poco inferiore ai 550mila euro la cifra stanziata per gli assegni di cura. Per il sostegno e le cure ai diversamente abili l’Unione ha invece investito 5,9 milioni di euro, ripartiti tra l’assistenza residenziale, le domiciliarità ed assistenza alle famiglie, l’assistenza domiciliare e i servizi a quest’ultima connessi, le strutture semi-residenziali.

s. f.