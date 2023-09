"Cure più vicine con l’infermiere di comunità"

Ha preso il via mercoledì scorso anche a Prignano il servizio di infermieristica di comunità che si pone l’obiettivo di prendere globalmente in carico i pazienti del territorio, andando così a supportare le attività di medici di base e pronto soccorso. La sede, al piano terra in via Mario Allegretti 136, resterà aperta ogni mercoledì dalle 10 alle 13 (con accesso diretto, oppure previo appuntamento allo 0536863768 o alla mail [email protected]). L’apertura del sesto ambulatorio – il quarto in montagna – con infermiere di comunità del distretto sanitario di Sassuolo è un’occasione per approfondire le attività di questo servizio pensato dall’Ausl. A parlarne è Esperia Amici, Responsabile Assistenza Territoriale del distretto sanitario di Sassuolo.

Dottoressa, partiamo facendo il punto: il servizio sta funzionando?

"Sì, il servizio sta andando bene. Stiamo cercando di dare una risposta ai territori più lontani dai centri dei distretti, che racchiudono spesso aree molto vaste ma con bassa densità abitativa".

Quali attività vengono svolte dagli infermieri di comunità? "Innanzitutto la presa in carico globale dei pazienti sul territorio. Perciò, ad esempio, vengono seguite le persone con fragilità e problematiche di patologie croniche, evitando loro di doversi obbligatoriamente spostare verso i centri di pianura. Il servizio si prende cura delle problematiche socio-sanitarie, integrandosi con i servizi sociali".

Il parere del medico non è dunque sempre essenziale?

"No, il parere del medico di medina generale è importante perché è lui il responsabile terapeutico, perciò il servizio è sempre svolto in stretta collaborazione.Vogliamo incrementare la rete dei servizi territoriali sanitari e socio-sanitari, educando la cittadinanza ad utilizzare le strutture adeguate in base alle esigenze".

Com’è organizzato?

"Sull’area montana del distretto lavorano attualmente 4 infermieri, uno di riferimento per ogni ambulatorio, ma che comunque possono alternarsi in caso di assenza o malattia dei colleghi: siamo così in grado di garantire l’apertura degli ambulatori per tutto l’anno. Fino ad ora abbiamo lavorato moltissimo sull’area montana, ma presto implementeremo un punto di infermieristica di comunità anche su Maranello".

Riccardo Pugliese