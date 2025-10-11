Curiosità al museo . Dall’Ottocento a oggi, album memorabili

Le figurine degli sportivi sono sicuramente tra le più note e ne hanno caratterizzato la storia moderna fin dalla fine degli anni Quaranta, dopo la guerra, con i campioni del ciclismo, come Coppi e Bartali, gli atleti delle Olimpiadi e ovviamente i calciatori: dalle prime raccolte sui campionati di serie A agli album dei Mondiali. Poi sono arrivate anche le collezioni dedicate alle serie tv, agli animali, alla musica, ai cartoni animati, fino alle sticker dei giorni nostri. Ma la storia delle figurine nasce ben prima, verso la fine dell’Ottocento, e per decenni – spesso utilizzate anche a fini pubblicitari – hanno rappresentato una sorta di piccola enciclopedia popolare sulle vicende storiche, la geografia, le scienze, i viaggi: un compendio di immagini affascinanti capace di raccontare come erano cambiati nel corso degli ultimi due secoli gli stili di vita, i divertimenti e i punti di vista sul mondo.

È la storia che si può ripercorrere visitando il Museo della Figurina di Modena, a palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103. Nato da una donazione al Comune di Giuseppe Panini, il Museo oggi è gestito da Fondazione Ago e, come sottolinea la presidente Donatella Pieri, rappresenta "un unicum a livello internazionale, è un gioiello della città e ha un ruolo chiave sia nella didattica, con un’offerta educativa che coinvolge migliaia di studenti, sia nella promozione turistica".

Crescono i visitatori stranieri, praticamente raddoppiati nella prima parte dell’anno rispetto al 2024: oggi rappresentano il 10 per cento degli ingressi con arrivi dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dal Belgio e dalla Svizzera.

Nel complesso, quest’anno i visitatori tenderanno a superare la quota di 16mila raggiunta lo scorso anno. Molto interesse stanno suscitando le mostre temporanee, spesso realizzate con artisti che reinterpretano le figurine, come è avvenuto nel 2024 con Riccardo Guasco o nei mesi scorsi con i californiani Fallen Fruit: la mostra ’Paradise Lost’ ha superato le 21 mila presenze.

Ed è in corso la mostra di Paolo Ventura ’L’oca gigante e altre meraviglie’. Visitando il Museo sono tante le curiosità che si possono ammirare. Chi non ha mai sentito parlare della figurina del ’Feroce Saladino’? Quella che nel 1937 veniva cercata da tutti per completare l’album del concorso a premi Perugina-Buitoni, legato a una trasmissione radiofonica, e poter vincere così un’automobile Topolino. Al Museo il ’Feroce Saladino’ c’è, così come c’è anche la figurina di Pizzaballa, un’altra introvabile di una delle prime collezioni Panini dedicate ai calciatori negli anni Sessanta. Oggi il museo si può visitare anche con l’ausilio di un’audioguida ("è stata introdotta di recente – ricorda Pieri – ed stata accolta con entusiasmo, si sono anche prolungati i tempi medi di visita") e non manca una versione digitale su Minecraft che intriga i più giovani, e non solo loro. "Grande successo – sottolinea Pieri – hanno anche i laboratori e le attività per famiglie, che rendono la fruizione partecipata e creativa e vengono proposti durante tutto l’anno".