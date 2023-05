Custodiva 360 grammi e piante di marijuana Arrestato 46enne

"La coltivazione? E’ solo per uso personale". E’ così che ieri mattina si è giustificato davanti al giudice, durante l’udienza del processo per direttissima un italiano 46enne arrestato mercoledì mattina dagli agenti della mobile, insieme ai colleghi della volante a Spilamberto. L’uomo, però, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, custodiva in casa ben 360 grammi di Marijuana e circa dieci piantine della stessa sostanza. Quando gli agenti – a seguito di alcune segnalazioni e indagini – hanno fatto irruzione nell’appartamento del 46enne, hanno trovato infatti all’interno diverse infiorescenze già essiccate di marijuana e due piccole serre in attività per la produzione ed essicazione della sostanza stupefacente. Nelle serre casalinghe i poliziotti hanno trovato anche piantine in vaso, oltre al materiale elettrico necessario per la coltivazione. Complessivamente appunto sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 350 grammi di marijuana. Il 46enne si è difeso sostenendo di coltivare la Marijuana per utilizzarla personalmente. Il giudice ha disposto ieri per il 46enne - rimesso in libertà - l’obbligo di presentazione alla pg una volta alla settimana e il processo è stato fissato per il prossimo 6 luglio.