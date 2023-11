Cuvèe Paradiso firmato Chiarli protagonista

La Cuvèe Paradiso il Metodo classico con oltre tre anni di permanenza sui lieviti di Quintopasso, il progetto spumantistico della famiglia Chiarli, è stata ’sciabolata’ trentadue volte per dare il via al Merano WineFestival, una delle manifestazioni enologiche più importanti non solo in Italia, ma a livello mondiale, giunta appunto alla 32° edizione.

Una gran bella soddisfazione per i Chiarli e per l’intero territorio vinicolo tra le provincie di Modena e Reggio Emilia, luogo dove l’effervescenza, a partire dal Sorbara, è espressione di un carattere e di una qualità che si sta sempre più affermando sui più prestigiosi palcoscenici del settore vitivinicolo. Lo testimonia proprio Merano WineFestival dove quello straordinario ’cacciatore di vini’ che sa essere Helmut Koecher, presidente e ideatore della manifestazione, ha compiuto una scelta che dice molto, privilegiando il nostro territorio e un vitigno capace ancora una volta di sorprendere e conquistare: il Sorbara da clone storico, per un metodo classico dalle qualità straordinarie. Un brut diverso ed originale, che racconta una storia di passione, attenzioni e cultura vinicola differente dal consueto. Ci tiene a sottolineare Tommaso Chiarli, responsabile della comunicazione Quintopasso: "Merano WineFestival è una manifestazione che si pone l’obiettivo di mettere in evidenza il continuo rinnovamento che sta avvenendo nel mondo del vino, attraverso realtà che ne ampliano gli orizzonti. Esattamente come sa fare la famiglia Chiarli, che con i suoi 160 di storia è simbolo di questa evoluzione. I suoi vini spumanti si distinguono infatti per finezza, energia e piacevolezza".