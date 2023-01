Cyberbullismo, registrati 323 casi

La polizia postale dell’Emilia Romagna ieri ha reso noti i dati annuali, con una parentesi sul fenomeno del cyberbullismo che spesso coinvolge le baby gang, che trovano anche nei canali on line terreno fertile per commettere reati. "Si registra una leggera flessione dei casi di cyberbullismo che può essere interpretata come effetto della normalizzazione delle abitudini dei ragazzi: non si può escludere che il ritorno ad una vita sociale priva di restrizioni abbia avuto un’influenza positiva". Nel periodo di riferimento, ovvero il 2022, in regione sono stati trattati 323 casi di cyberbullismo con 128 minori denunciati.