Da 30 chitarre elettriche ad Acquatico. Le serate speciali del cartellone

Appuntamenti speciali punteggiano il cartellone del festival ’L’Altro Suono’. Come la prima assoluta (4 maggio, teatro Comunale) del concerto per trenta chitarre elettriche ideato da Rhys Chatham, compositore, chitarrista, trombettista e flautista, protagonista dell’avanguardia americana dagli anni ‘70: l’evento (in coproduzione con il festival AngelicA di Bologna) vedrà alla ribalta anche trenta fra i migliori studenti dei Conservatori di Cesena, Ferrara e Bologna.

Di grande suggestione si annuncia anche ’Acquatico’, il concerto che si terrà il 13 maggio al teatro delle Passioni, con la direzione di Giuseppe Cordaro, in collaborazione con il Centro Musica: esito del progetto Sonitus, sarà come un dialogo sonoro ispirato dai movimenti dell’acqua, simbolo del fluire, della trasformazione e dell’armonia.

Una serata sicuramente molto attesa anche al Cortile del Melograno che il 27 luglio suggellerà la sua programmazione estiva con ’Disney in concert’, ovvero ’I sogni son desideri’, un percorso fra le meravigliose canzoni dei film Disney, con la voce di Giorgia Semeraro, la direzione di Domenico Clapasson e i solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

Nel festival ’L’Altro Suono’ si incastonano anche gli incontri di ’Dentro le note’ nel ridotto del teatro. Per esempio, il 10 maggio lo ’Storytelling musicale’, racconti che diventano canzoni con alcuni giovani musicisti che vivono nella nostra città e che nelle parole e nelle note (in particolare il rap) condensano il loro vissuto e uno sguardo collettivo, poi il 24 maggio ’Una musica per vivere’, la valorizzazione del gruppo interculturale che da diversi anni partecipa alle attività teatrali del Comunale, con storie, racconti, echi di terre lontane.

A fine luglio il Comunale tornerà in Appennino, in collaborazione con Cajka Teatro e Natura Fragile, portando a Montecreto e Fanano anche ’Il rituale delle tarante’.

s. m.