Da Auschwitz a Fossoli in bici. Iacomino sulle tracce di Primo Levi

Un viaggio in bicicletta di 1.500 chilometri attraverso l’Europa, tra quattro Paesi, rievocando parte del lungo viaggio di ritorno di Primo Levi descritto ne ‘La Tregua’, con l’obiettivo di portare alla luce le storie dimenticate degli sportivi vittime del nazifascismo. È questo ‘Inseguendo la libertà. Una riflessione sulla memoria in sella alla mia bicicletta’, il progetto fortemente voluto da Michele Iacomino, noto sportivo carpigiano, che tra pochi giorni intraprenderà un’altra importante impresa (dopo la Carpi-Capo Nord di settembre 2024).

Lunedì, infatti, il 40enne, inizierà il suo viaggio in bicicletta da Auschwitz-Birkenau al campo di Fossoli, dove arriverà l’11 ottobre, dopo avere attraversato Polonia, Austria, Germania e Italia. "Il mio non voleva essere un ‘viaggio della Memoria’ – afferma Iacomino – ma, a ritroso, un viaggio ‘verso la libertà’", con "l’obiettivo di portare alla luce le storie dimenticate degli sportivi vittime del nazifascismo". Con il patrocinio del Comune, sostenuto da Fondazione Fossoli e "e da due sponsor privati – aggiunge l’atleta - ‘In bianco nero’ e ‘Andes’ Srl, il progetto si pone all’intersezione tra sport, storia e memoria, e nasce dall’urgenza interiore dell’atleta carpigiano, che nei propri allenamenti quotidiani transita spesso accanto al Campo di Fossoli: "Ogni volta mi sento ‘osservato’ da un prigioniero dietro la recinzione – racconta – e non si spegne mai il desiderio di conoscere meglio la sorte di chi vi è transitato. In particolare, mi sono chiesto spesso se ci fossero passati anche degli sportivi, catturati per ragioni razziali o politiche".

Un desiderio maturato da tempo e che ha iniziato a prendere forma nel 2024, una volta che il carpigiano è arrivato a Capo Nord: "In quel preciso momento, ho capito che era giunto il momento di realizzare qualcosa per gli altri. L’impresa di Capo Nord, che ha richiesto due anni di preparativi, era ‘per me’. Una volta raggiunto l’obiettivo ho sentito forte il desiderio di iniziare a costruire l’altro progetto, questo ‘viaggio della liberazione’, che capita anche nell’anno giusto".

L’itinerario di Iacomino – seguito nel suo viaggio da Roberta Gibertoni di Pro Forma Memoria e dal regista Nicola Nannavecchia – toccherà cinque memoriali cruciali, con dirette web programmate da ogni tappa, per raccontare la storia dei luoghi e le vicende degli atleti che vi furono internati: Auschwitz-Birkenau (Polonia), Mauthausen e Gusen (Austria), Dachau (Germania), Bolzano-Gries e infine Fossoli, dove arriverà nella mattina di sabato 11 ottobre alle 11. E sarà proprio il Campo di Fossoli a divenire il cuore pulsante di questo progetto di memoria: nella baracca restaurata sarà infatti allestita la mostra itinerante ‘Sport, sportivi e Giochi Olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)’, realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi, che inaugurerà il 15 novembre alle 11.

A partire dalla mostra (che rimarrà allestita fino agli inizi di febbraio 2026), studio Pro Forma Memoria, in collaborazione con Fondazione Fossoli, ha sviluppato una proposta didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Gli studenti parteciperanno attivamente arricchendo l’esposizione con i loro elaborati: gli alunni della primaria realizzeranno storie a fumetti sulle biografie di atleti deportati, mentre gli studenti della secondaria di primo grado creeranno podcast biografici accessibili tramite QR Code.

Maria Silvia Cabri