"Da Barbolini a Muzzarelli Così è decaduta la città"

"Fratelli d’Italia è un partito che richiede conoscenza dei problemi che ogni giorno andiamo ad affrontare. Anche sul territorio ci vogliamo far trovare pronti e preparati per qualunque sfida". C’è anche un appuntamento sull’elezione diretta del sindaco dal 1995 ad oggi e ’il declino della città con Barbolini, Pighi e Muzzarelli’ nel corso di formazione politica in dieci appuntamenti illustrato ieri dai parlamenti Michele Barcaiuolo e Daniela Dondi, e dal presidente cittadino Luca Negrini. "I corsi di formazione – ha spiegato Barcaiuolo – hanno l’obiettivo di formare al meglio una classe dirigente anche per le prossime elezioni amministrative del 2024 perché se è vero che da un lato essere amministratori e spesso un’azione di alto volontariato sociale è altrettanto vero che come fratelli d’Italia vogliamo perfezionare la professionalità dei nostri letti e dei nostri amministratori. Abbiamo la responsabilità di essere in molti Comuni della provincia il primo partito ed inoltre il primo partito di opposizione alle giunte di sinistra: vogliamo essere credibili è un corso che dura un anno porterà sicuramente a una crescita della nostra classe dirigente per non deludere le alte aspettative degli elettori". In questo corso di formazione, ha aggiunto Dondi, "metterò a disposizione dei partecipanti la mia esperienza politica, ma soprattutto professionale per quanto concerne il mondo della giustizia".

Negrini ha spiegato come si svolgerà il corso: "Partiremo con Francesco Giubilei venerdì 24 alle 18 alla sala Ascom (via Piave 125) dove affronteremo il tema della sovranità energetica e della finta politica green a cui troppo spesso assistiamo. Il corso, nei vari appuntamenti, spazierà e toccherà molteplici argomenti e tematiche sviluppandosi in dieci incontri, a scadenza mensile, che daranno grande lustro a Modena in termini di livello del dibattito politico e possibilità di apprendere e crescere attraverso una scuola pensata per tutti. Ricordiamo infatti che gli eventi oltre ad essere totalmente gratuiti sono aperti al pubblico. Chiunque può partecipare". Info alla mail [email protected] oppure tramite i nostri social Facebook o Instagram.

I dieci appuntamenti – i relatori saranno parlamentari, ex ministri e docenti universitari – prevedono: l’organizzazione dello Stato italiano dalla prima alla terza Repubblica; storia della destra italiana; autonomie ed enti locali: le prospettive della sussidiarietà amministrativa nel governo del territorio; la giustizia italiana tra garantismo e certezza della pena; il bilancio degoli enti locali e il ruolo delle fondazioni nelle politiche locali; il posizionamento strategico del’Italia in Europa e nel mondo che cambia; il ruolo delle istituzioni europei fra trattati datati e la prospettiva di una Europa conservatrice; come far conoscere la politica del fare: strategie e strumenti utili per la comunicazione politica; dal 1995 ad oggi l’elezione diretta del sindaco: il declino della città con Barbolini, Pighi e Muzzarelli.

g.a.