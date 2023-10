Da Beethoven all’antica Messa

La Quinta Sinfonia di Ciajkovskij e il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Beethoven con la violinista giapponese Sayaka Shoji (nella foto) formano il programma del concerto di giovedì 19 al teatro Comunale di Modena: alla ribalta la Nordwestdeutsche Philharmonie, diretta da Jonathon Heyward. Il festival "Grandezze & Meraviglie" domani sera porterà al Palazzo Ducale di Modena la Missa "L’Homme Armé" di Jacob Obrecht con la Capella Academica de L’Aia (Olanda), poi sabato 21 a Sassuolo il Seicento stravagante. Sempre sabato alle 15.30 in Duomo a Modena, "I colori dell’organo" con il maestro Roberto Mucci e alle 18.30 all’auditorium Rossini il Duo Picaflor, fra liuto arabo, madola, ukulele e bouzouki.