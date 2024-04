Da Biber a Pärt: in volo sulle ali dell’orchestra

di Stefano Marchetti

È come un viaggio nel tempo, un volo dal Seicento di Heinrich Ignaz von Biber, virtuoso del violino, fino al Novecento misterioso e affascinante di Arvo Pärt, quello che l’Orchestra da camera di Mantova, prestigiosa formazione cameristica (vincitrice del premio Abbiati) guidata da Marco Rizzi, violino e concertatore, presenterà stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Un viaggio che ci regalerà sguardi e ascolti anche insoliti e inconsueti, insieme a perle di rara esecuzione.

Il programma si aprirà appunto con "Fratres" (Fratelli) che Arvo Pärt, compositore estone naturalizzato austriaco, ha scritto nel 1977, dopo un lungo periodo di studio della musica antica che – disse il compositore – "ha stimolato la nascita della mia nuova musica". In questa pagina, in stile ‘tintinnabulum’, alcuni materiali musicali semplici si uniscono alle atmosfere solenni e cerimoniali di brani contemplativi e religiosi del passato. Poi si tornerà indietro di tre secoli, a quel 1673 in cui Biber compose la sua "Battalia à 10 in re maggiore C 61", una ‘battaglia’ che riproduce in musica quattro momenti di un gruppo di militari che prima si divertono al pub, ‘in dissoluta compagnia’, poi marciano insieme (e per rendere meglio l’effetto, nel quarto movimento gli archi inseriscono fogli di carta fra tastiera e corde), quindi si lanciano nella lotta, per concludere con un lamento per i feriti. Biber era contemporaneo di Corelli e per la sua espressività a volte viene accostato anche a Vivaldi, che nacque trent’anni dopo. Un altro passo, un’altra composizione, ed eccoci al Settecento con il "Concerto n. 1 per violino e orchestra in do maggiore" che Franz Joseph Haydn dedicò "al Luigi", ovvero a Luigi Tomasini, pesarese, che suonava nell’orchestra Esterházy di Eisenstadt, a sud di Vienna. "Sebbene la forma del concerto solistico non ebbe a mostrarsi tra le predilette del maestro austriaco – sottolinea Andrea Zaniboni –, qui emergono una felice vena elegantemente ariosa, una virtuosità solistica d’impronta cantabile e il senso di un minuzioso artigianato ispirato dalla serenità". E si tornerà al Novecento per l’ultimo brano del concerto, le "Metamorphosen", studio per 23 archi solisti, che Richard Strauss scrisse nel 1945, pochi anni prima della sua scomparsa. Il musicista era noto per il suo gigantismo orchestrale, eppure in queste "Metamorfosi" sembra adottare un altro registro, come in una meditazione funebre di profonda intensità emotiva e – per riprendere le parole del musicologo Otto Erhardt – "un melanconico sguardo retrospettivo ai bei tempi passati che non torneranno più".