"Da calciatrice a telecronista, così sono uscita dall’ombra"

Katia Serra, ex calciatrice e oggi cronista e opinionista Rai, èospite stasera del Rotary Club di Carpi, per parlare della sua carriera e del suo primo libro ‘Una vita in fuori gioco’, una avventura nella quale ha riversato, con la grinta che sul campo l’ha sempre contraddistinta, le sue emozioni, la sua storia e tutta la passione per il calcio. E’ stata la prima donna nella storia a commentare una finale di calcio dei campionati europei.

Il sottotitolo del libro recita ‘Cronache dal mondo che tutti pensano di conoscere’: cosa non conosciamo?

"Conosco il calcio sia maschile che femminile: in merito a quest’ultimo, per troppo tempo non si è parlato delle differenze anatomiche e fisiologiche che presentano le calciatrici e che le espongono a maggiori rischi di infortuni. Ora le cose sono cambiate e gli stessi allenamenti si adattano a queste peculiarità".

Finale dell’11 luglio 2021: cosa le ha lasciato quella notte magica?

"Il privilegio di averla raccontata: la mia voce resta nella storia. Inoltre mi resta l’affetto di tantissime persone che ancora mi fanno i complimenti nonché quelli dei tanti addetti ai lavori che mi hanno gratificato e dimostrato che avevo lavorato bene. Ho iniziato a commentare il calcio maschile nel 2011: per sette anni sono stata ‘invisibile’ e discriminata. Poi mi hanno presa più in considerazione e ho avuto la conferma della mia credibilità, anche a livello social. La mia carriera è stata possibile (anche) per una serie di coincidenze familiari e scolastiche".

Quali?

"La mia famiglia mi ha sempre sostenuta, mi accompagnava agli allenamenti, mi veniva a vedere, e ai tempi non era cosa scontata che una ragazza giocasse a calcio. Inoltre, ho avuto degli educatori intelligenti e lungimiranti: alle scuole medie, femmine e maschi facevano educazione fisica separatamente. La prima volta in cui due compagni hanno indicato il mio nome per comporre la squadra di calcio, i professori sono rimasti sorpresi ma mi hanno lasciato fare e io mi sono subito ben integrata nonostante fossi l’unica femmina in campo".

Quando è nata la passione?

"Fin da piccolissima giocavo con mio fratello più grande, era puro istinto per me. Mia mamma dice sempre che il mio sangue è bianco e nero come gli esagoni di un pallone. Io non volevo fare la calciatrice, io ero una calciatrice. Essere calciatrice è sentirselo; non è un qualcosa che ho scoperto successivamente, me lo sentivo dentro anche nei momenti in cui tutto mi remava contro".