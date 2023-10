Da carabiniere a diacono. La nuova veste di Apicella:: "Resto al servizio degli altri"

Un mese, questo appena iniziato, che cambierà la sua vita. Il 31 ottobre il maresciallo maggiore Ennio Apicella, 55 anni, andrà in pensione dopo 37 anni di servizio nell’Arma, di cui 25 nella provincia di Modena. E il 14 ottobre, alle 18 in Cattedrale a Carpi verrà ordinato diacono dal vescovo Erio Castellucci. Nel 2012 ha avvertito la vocazione al diaconato e ha iniziato il percorso attraversando le varie ‘tappe’, quindi l’ammissione, il lettorato, l’accolitato e, infine, appunto, il diaconato permanente.

Carabiniere e presto diacono: due vocazioni importanti e al tempo stesso distanti tra di loro. Come sono nate?

"Avevo appena compiuto 18 anni quando mi sono arruolato. Ho avuto due mamme: la mia e l’Arma che mi ha cresciuto e fatto diventare ciò che sono. Ho ricoperto tanti ruoli come carabiniere ma il più gratificante è stato quello di Comandante di Stazione. Nella provincia di Modena dal 1999 lo sono stato delle stazioni di Frassinoro e San Damaso, poi addetto al Nucleo Operativo della Compagnia di Modena e successivamente a quella di Carpi, poi Comandante a Soliera e Concordia. Mia madre mi ha sempre detto che ero già carabiniere prima di nascere. Quando ero piccolo e mi chiedevano cosa volessi fare da grande io rispondevo: il carabiniere, perchè per me era ed è simbolo di onestà e di sicurezza per tutti. Il 31 ottobre andrò in pensione lasciando ai miei colleghi queste parole: siate misericordiosi sia professionalmente che umanamente perché ciò che distingue il carabiniere nel mondo è essere giusto e onesto". Poi la vocazione diaconale… "Penso ci sia un forte legame tra fare il carabiniere e il diacono. Il primo è al servizio dei cittadini, tra loro e con loro. Il diacono si mette al servizio di quelle persone che sono sole o sono povere; è colui che all’interno del mondo lavorativo, nella vita privata, tra gli amici, porta la parola di Dio. Non predica il Vangelo al lavoro o per strada, ma con l’esempio di una vita corretta lo trasmette. Nella mia vita professionale è ciò che ho fatto: ho suscitato a tutti interesse per questa affinità".

Come ha coniugato il lavoro con gli studi di Teologia a Carpi?

"Ho fatto grandi sacrifici per studiare e lo facevo di notte o quando avevo le ferie".

Il suo essere un militare ha influito in qualche modo sul percorso religioso? Cosa significa per lei essere ‘al servizio’ degli altri?

"A volte il cammino diaconale e la vita professionale ‘cozzavano’ (non è stato sempre semplice), ma entrambe le strade portavano sempre allo stesso obiettivo finale. L’atteggiamento umano e professionale appropriato ti mette in condizione di essere al servizio dei ‘buoni’ ma anche dei ‘cattivi’".

Viceversa, ha in qualche modo ‘trasportato’ la sua vocazione nel ruolo di militare? (arresti, invito al pentimento…)

"Sicuramente la mia vocazione ha ‘fatto capolino’ anche nel ruolo professionale: quando mettevo le manette a qualcuno cercavo sempre di farlo redimere, per cercare un’altra strada, quella di una vita onesta. Con alcuni ci sono riuscito, infatti alla mia ordinazione saranno presenti un paio di persone che avevo arrestato e portato in carcere. Una volta usciti, mi hanno contattato. Dopo un lungo percorso ora lavorano e hanno famiglia: ora sono delle brave persone. Uno di loro mi ha anche chiesto se battezzo suo figlio dopo la mia ordinazione a diacono".

E dopo come si metterà al ‘servizio’ degli altri?

"Lo faremo io e mia moglie Stefania, perchè il diaconato è nella famiglia, abbiamo progetti ambiziosi in Italia e all’estero. Ci affidiamo a Dio ma saremo sempre al fianco dei più poveri e soprattutto delle persone sole".

Maria Silvia Cabri