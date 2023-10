Da domani riasfaltatura in Buon Pastore

Da domani prendono il via i lavori di riasfaltatura in via Buon Pastore e a seguire, da mercoledì 25 per alcuni giorni, sarà corso Vittorio Emanuele a essere interessato da un intervento di rifacimento del manto stradale. Per consentire l’intervento, dalle 8.30 alle 17.30, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato da movieri. In corso Vittorio Emanuele, invece, sarà operato un restringimento di carreggiata e saranno previsti divieti di sosta.