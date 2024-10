Da domani si inizia da sala Redecocca

Il percorso partecipato prende il via domani con i primi quattro appuntamenti nei Quartieri della città durante i quali saranno presentate le modalità di partecipazione. Gli appuntamenti, a iscrizione facoltativa, si svolgeranno domani alle 18 in sala Redecocca, alle 20.45 nella sala Villaggio Giardino (via Marie Curie 22B), martedì alle 20.45 nella sala Viterbo (via Viterbo 80), mercoledì alle 20.45 alla sala Pucci (largo Pucci 40). L’obiettivo è "raccogliere idee e contributi per migliorare la qualità delle aree urbane e per risolvere le criticità che emergono dal confronto con i cittadini, e sarà propedeutico alla formazione di un nuovo Avviso pubblico, che sarà pubblicato entro fine anno".

A chi partecipa – spiegano i promotori – "si chiede uno sforzo in più rispetto alla singola richiesta di chiudere una buca o di piantumare un albero mancante nell’aiuola sotto casa. Si chiede di ripensare un pezzetto di città in una logica d’insieme e di farlo magari unendo le proprie idee con quelle di vicini e conoscenti che condividono la stessa esigenza". Chi non potrà partecipare agli incontri di presentazione e tutti coloro che vorranno approfondire potranno consultare i materiali, anche multimediali, sul sito istituzionale (www.comune.modena.it).

Parallelamente al percorso partecipato sarà portato avanti un percorso di accompagnamento dedicato ai soggetti economici intenzionati a promuovere ambiti di rigenerazione urbana.