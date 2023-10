Da Dresda a Cracovia note di meraviglia

Con l’Orchestra Filarmonica di Dresda, diretta da Krzysztof Urbanski, mercoledì 4 ottobre si aprirà la stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti: insieme a loro, la talentuosa solista salisburghese Julia Hagen (nella foto) nel Concerto per violoncello e orchestra in la minore di Schumann. Per il festival "Grandezze & Meraviglie", domani sera nella chiesa di Sant’Agostino a Modena si ascolteranno voci e strumenti della Capella Cracoviensis, diretti da Matteo Messori, in una rara esecuzione di musiche policorali del Seicento, fra Polonia e Italia, poi sabato 7 in Duomo a Sassuolo un omaggio ad Antonio Vivaldi con I Musicali Affetti, diretti da Fabio Missaggia, e Linwei Guo. Sempre sabato 7 alle 19, di nuovo in Sant’Agostino, per il festival "Gli spazi del suono", i Madrigalisti Estensi presenteranno (in prima esecuzione assoluta in tempi moderni) la "Messa da Requiem" e il "Kyrie e Gloria à 5 con istromenti" di Antonio Maria Pacchioni, compositore ducale fra Sei e Settecento. Ai Vespri d’organo in Duomo, sempre sabato 7 alle 15.30, il soprano Marily Santoro e l’organista Davide Zanasi. Mercoledì 4 all’auditorium Rossini, il concerto degli allievi della masterclass tenuta dal celebre tenore Chris Merritt. E domenica 8 all’Hangar Rosso Tiepido, con gli Amici della musica, il pianista Paolo Marzocchi.

