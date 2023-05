Da Elasi allo Studio Murena La musica vive a Nonantola

di Gian Luigi Casalgrandi

Una full immersion di due giorni nel mondo delle arti. E’ la 16ª edizione della Festa della Musica di Nonantola, che si svolgerà nel centro storico, venerdì 16 e sabato 17 giugno. Una due giorni di concerti, spettacoli, intrattenimento, convivialità e delle arti a tutto campo, che quest’anno vede coinvolto un gruppo di lavoro sotto la direzione artistica di Federico Sigillo, formato da giovani realtà del territorio, quali Revol Wave Orchestra, Einstein 38 APS ed altre associazioni, il coordinamento di Studio’s e il sostegno del Comune di Nonantola. Il festival ha l’obiettivo di celebrare i diversi linguaggi musicali, con una spiccata valenza aggregativa, pensati e destinati ad ogni fascia d’età. Una due giorni nella quale Nonantola sarà animata da un susseguirsi di concerti, esibizioni artistiche, dj set, jam session, artisti di strada, galleria d’arte a cielo aperto, concorso fotografico (Ass. 2du, PhotoNonantolArte e Clessidra), mercatini d’artigianato artistico e una ricca offerta gastronomica presso i locali del posto. Su quattro palchi: Piazza Liberazione, Piazza Caduti Partigiani, Giardino della Partecipanza e Torre dei Modenesi, si esibiranno 30 complessi, mentre Via San Rocco accoglierà le opere di giovani artisti, illustratori, fotografi e pittori: una galleria d’arte a cielo aperto "dove perdersi e ritrovarsi" accompagnati da un dj set. Come tradizione, anche quest’anno ‘tutti i musicisti’, senza distinzione di genere e di età, potranno iscriversi, inviando contestualmente almeno tre brani, registrati in live sia in studio, sia cover che inediti. Un apposito ‘gruppo di lavoro’ selezionerà i brani che verranno poi suonati nei giorni del festival. Una scommessa su cui puntano molto il sindaco Federica Nannetti e il neo assessore al Centro storico ed eventi Massimo Po, per una "città dalle antiche e consolidate tradizioni musicali", aperta alle nuove generazioni e a nuove idee, coinvolgendo in questo, oltre a un partner importante come Studio’s, le Officine Culturali e le Officine Musicali del Comune, tutte le attività commerciali, molti giovani volontari e alcune associazioni che operano nel campo musicale. Un primo e importante evento, per una ‘calda estate nonantolana’ piena di iniziative che termineranno con la tradizionale Fiera di Luglio. Tra i nomi di spicco che si esibiranno nella due giorni: venerdì 16, in Piazza Liberazione, Espana Circo Este (gruppo musicale italiano attivo da 10 anni, con 500 concerti tra Italia, Europa e America) e, in Piazza Caduti Partigiani, Elasi, giovane cantautrice, chitarrista, producer, deejay. Sabato 17 in Piazza Liberazione, invece, Studio Murena, gruppo soul, funk, rap, jazz ed elettronica, definiti a più voci un vero e proprio "miracolo italiano".