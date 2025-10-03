"Da evitare la trappola preparata del Verona"

"Fare meglio, dopo che si è fatto bene, non è mai semplice, ma ci proviamo". Lo dice, l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, registrando come contro l’Udinese il Sassuolo abbia fatto una gara importante, "ma quella partita è andata, e adesso ne giochiamo un’altra dove si tratterà di ripetere le cose che abbiamo fatto bene qualche giorno fa, limando possibilmente le cose che hanno funzionato meno. Consapevoli che confermarsi non è mai semplice".

A occhio, il Sassuolo ha un piccolo vantaggio, nel senso che l’Udinese, regolata senza fatica ma con pieno merito dal Sassuolo giusto quattro giorni fa, è una squadra non dissimile dal Verona, avversario che i neroverdi incrociano stasera al Bentegodi. Hanno esperienza, fisico e gamba, gli scaligeri, innestano sul 3-5-2 un impianto che fin qua ha regalato loro zero vittorie, ok, ma tre pari che ne hanno evidenziato la solidità "e – aggiunge l’allenatore del Sassuolo – una buona qualità". E pressano alto, "ti vengono a cercare: da parte nostra si tratterà di non farci trovare, adattandoci ad un piano gara che prevede più partite dentro ogni partita".

Sfilarsi dalla trappola che sta preparando l’allenatore del Verona Paolo Zanetti, unica vittoria in 4 precedenti contro il Sassuolo nel 2022, la mission di Grosso. "Fare gara piena e riconoscere i diversi momenti che la partita proporrà" quella che il tecnico neroverde affiderà ad un undici con tutta probabilità confermato in toto rispetto a quello che, domenica, ha centrato la sua seconda vittoria in campionato.

Non ci sono Paz e Pieragnolo, ma c’è comunque, e tutto a disposizione, un gruppo all’interno del quale le ultime uscite hanno scritto gerarchie ragionevolmente chiare – unico ballottaggio a destra della difesa, tra Walukiewicz e Coulibaly, ma il polacco è favorito – ma che Grosso rivede spesso ricorrendo sistematicamente ai cinque cambi grazie ad una panchina che, fin qua, gli ha garantito tre dei 7 gol messi a segno fin qua dai suoi. E due vittorie, certo, ma nessun acuto lontano dal Mapei Stadium: "vero, sul breve raggio di questo inizio stagione il dato è quello, ma vogliamo ovviamente migliorarlo, e abbiamo lavorato anche per questo".