Da ex mercato a luogo a misura di famiglia

L’ex mercato ortofrutticolo interpretato come una piazza centrale, luogo di incontro e di svago. La stazione dei treni che si potenzia e diventa polo della mobilità sostenibile. Questo lo scenario messo a punto dal raggruppamento temporaneo di professionisti "Binario 0" (l’ing. Francesco Bursi e gli architetti Daniele Mandrioli, Francesca Corradini, Fabrizio Pasquin, Giacomo Tomidei e Giacomo Ramini) nel loro progetto di rigenerazione urbana integrata dell’area della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola. Il consiglio comunale di Vignola, infatti, aveva già approvato una variante urbanistica al Piano regolatore per unificare le due aree in un unico comparto da attuarsi mediante un unico Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Nei mesi scorsi, poi, si era concluso il percorso partecipato organizzato dall’amministrazione comunale per raccogliere dai cittadini bisogni e desiderata sul futuro dei due spazi. La "sintesi" di tutto questo percorso, è stata presentata ieri mattina in municipio con questo progetto. Una piccola zona ha già una destinazione e risorse certe: è l’ala nord dell’ex mercato ortofrutticolo, per cui l’Unione Terre di Castelli è riuscita a intercettare un finanziamento Pnrr di oltre 1 milione di euro per la realizzazione del progetto "Centro servizi – Stazione di posta", con l’obiettivo di realizzare servizi di inclusione e contrasto alla povertà, "i cui lavori – conferma l’amministrazione - inizieranno entro la fine dell’anno". Sempre per quanto riguarda l’ex mercato, nel progetto presentato l’ala a est, quella che si affaccia su viale Mazzini, ospiterà attrezzature culturali e un giardino d’inverno, sedi di associazioni, attività ricreative, una sala civica, sale riunioni e uffici di decentramento amministrativo. Nell’ala ovest, invece, troverà spazio una medio-piccola struttura di vendita, con l’accesso principale da via Plessi e servizio di bar e ristorazione sul retro, all’interno della piazza. Alla stazione è prevista una fermata degli autobus.

Marco Pederzoli