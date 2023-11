Da febbraio ritiro possibile anche in Posta

Il Progetto Polis di Poste Italiane presto permetterà ai cittadini dei piccoli Comuni di ritirare passaporto e carta d’Identità direttamente negli Uffici Postali. Una buona notizia per tutti e in particolare per i comuni della Montagna i cui cittadini magari devono affrontare lunghi percorsi per ottenere il documento.

Imminente dunque la creazione dello sportello unico digitale nei 7mila Uffici Postali ospitati dai Comuni con meno di 15mila abitanti: "Al momento – ha detto il condirettore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco – stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate".

Il progetto Polis, spiegano da Poste, "nasce e si sviluppa dall’analisi delle necessità dei piccoli comuni, quelli con meno di 15 mila abitanti, che chiedono un freno al divario infrastrutturale tra i grandi agglomerati urbani della pianura e i piccoli centri delle aree interne ed appenniniche attraverso l’erogazione di servizi essenziali. Grazie ad una strategia inclusiva pensata da Poste Italiane per fornire servizi sempre più evoluti, 33 uffici postali della provincia Modena saranno trasformati in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce

accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione".

Tutto questo "andrà a semplificare e migliorare la qualità di vita di migliaia di cittadini che spesso percorrono grandi distanze in condizioni climatiche non ottimali o con chiare difficoltà logistiche per richiedere un semplice certificato. Non sarà più così, troveranno ciò che cercano all’ufficio postale, con un beneficio per loro stessi e per l’ambiente".