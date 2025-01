Da Finale all’Accademia Navale: "Scelta di vita"

Finale non è certo una cittadina di mare, eppure il fascino dei grandi orizzonti e del mare aperto fa parte anche della sua storia. Basti pensare allo scrittore Giuseppe Pederiali che, dopo essere partito da Finale, per diversi anni in gioventù fu marinaio, e le memorie di quell’esperienza sono poi riaffiorate in tanti suoi romanzi. E oggi un giovane finalese, Alberto Pedrazzi, 19 anni, è allievo ufficiale dell’Accademia Navale di Livorno: ha prestato giuramento nelle scorse settimane di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro della Difesa Guido Crosetto, durante la cerimonia solenne di consegna della Nave Trieste, la nuova modernissima unità navale della nostra Marina Militare, costruita da Fincantieri e dotata di tutte le tecnologie più avanzate.

Circa un anno fa Alberto Pedrazzi si è iscritto ai concorsi delle accademie delle forze armate e ha superato tutte le prove preselettive di Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri. Fin dall’inizio il suo obiettivo principale era la Marina, in particolare nel comparto sanitario: Pedrazzi aspira a diventare Ufficiale medico, seguendo i corsi universitari di Medicina e Chirurgia. Nel corso del 2024, il giovane finalese ha ristretto il suo iter a Esercito e Marina, superando le varie prove fisiche e psicoattitudinali: ad agosto poi ha scelto di dedicarsi al tirocinio in Accademia Navale a Livorno, ultima prova decisiva. Ora è cadetto, appunto, nella città toscana e studente di Medicina all’Università di Pisa. "È una scelta di vita che necessita di grande motivazione, contraddistinta da grande sacrifici, disciplina e rigore, ma ricambiata da soddisfazione ed esperienze non comuni – sottolinea Giovanni Pedrazzi, padre di Alberto –. Certo, per un giovane nato nella bassa pianura padana è una scelta inconsueta".

Nei giorni scorsi Giovanni Pedrazzi e la moglie Alessandra, insieme ad altri familiari, hanno partecipato con emozione alla cerimonia del giuramento sulla Nave Trieste, che ha come motto "Fulge super mare", fulmine sul mare: "Questa nave è vostra, costruita per voi e per il nostro Paese – ha detto il ministro Crosetto –. Per la prima volta un giuramento di allievi ufficiali avviene su una nave militare. Oggi giurate di servire il Paese, rendendo ancora una volta uniche e speciali le nostre forze armate. Alle famiglie dico: per i vostri figli la Difesa è la vostra nuova famiglia e non vi lascerà mai". s.m.