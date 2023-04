Da garzone a proprietario del locale Manuel realizza il sogno americano

Il leggendario "sogno americano"? Oggi è ancora possibile. Basta metterci tanta determinazione, una grande dose di tenacia e uno smisurato spirito di sacrificio. Lo dimostra un sancesarese, Manuel Giusti, che 11 anni fa è partito alla volta di Los Angeles inseguendo l’amore, e proprio l’altro ieri è diventato unico proprietario del ristorante in cui aveva iniziato a lavorare e dove aveva svolto le mansioni più umili. Il "Carlino" lo ha raggiunto telefonicamente sulla spiaggia di Venice Beach, in California, dove Manuel è socio titolare di un altro locale, "Il Piccolo", in attesa di riaprire quella "Casa Ado" a Marina del Rey (con il nuovo nome di "Casa" o "Casa12", bisognerà decidere), che per lui ha rappresentato il suo primo lavoro nel Far West ma, al contempo, è stato sempre anche il suo sogno.

Manuel, come è finito da San Cesario in California?

"Ero innamorato di una ragazza americana, modella e attrice. Avevamo deciso di andare a vivere assieme e di sposarci. Tuttavia, visto che non volevo troppe ramanzine da parte di chi mi conosce su cosa dovessi o non dovessi fare, ho organizzato il mio trasferimento molto in sordina".

Cioè?

"Ho preso due soldi, ma proprio due, dai lavori che stavo facendo in quel periodo (aiutavo mio padre e avevo trovato un impiego alla Ferrari), mi sono comprato il biglietto aereo e sono atterrato a Los Angeles con 50 dollari in tasca".

E come ha fatto a sopravvivere?

"Mi sono dato subito da fare per cercare un lavoro. Nel frattempo, dormivo a casa della madre della mia ragazza e andavo sempre a mangiare da McDonald’s…Tanto che oggi non mi sfiora nemmeno l’idea di entrarci a mangiare un panino. Il primo posto di lavoro che trovai, è stato proprio a ’Casa Ado’, il locale che ho acquistato l’altro ieri. Ci andavo ogni giorno in bicicletta, pedalando per più di un’ora".

Cosa faceva all’inizio?

"Mi offrirono di fare il ’busser’. All’epoca non sapevo nemmeno bene l’inglese e non capivo cosa volesse dire. E’ in pratica colui che svolge i lavori più umili nel settore della ristorazione. Pulivo i bagni, facevo tutto quello che mi veniva chiesto. E intanto imparavo, facevo esperienza. Perché presto ho cominciato a covare un sogno: acquistare quel locale".

E oggi c’è riuscito.

"Non è stato facile: ci sono voluti tanti soldi. Ma, forse, il covid in questo senso mi ha un po’ aiutato, perché con la pandemia aveva chiuso e sono finalmente riuscito a trovare il compromesso con l’ex proprietà. Insomma, l’ho pagato molto, ma meno che se lo avessi comprato nel 2019".

Da ’busser’ a proprietario del ristorante ce ne passa di strada…nel mentre cosa ha fatto? "Ho scalato man mano tutti i gradini dell’organico del locale, arrivando fino alla dirigenza prima della pandemia. Sono anche entrato in società in un altro locale, in cui mi trovo attualmente: ’Il Piccolo’, a Venice Beach. Poi, non ho mai lasciato perdere anche altre mie passioni: da sette anni sono infatti anche attore in due serie tv, trasmesse da Adult Swim e Comedy Central, e suono la chitarra in una band che ho fondato, sempre qui a Los Angeles, con un altro modenese col quale ho condiviso tanto della mia storia imprenditoriale: Alessandro Serradimigni. Se penso che a Modena frequentavamo gli stessi locali ma ci siamo conosciuti qui a Los Angeles…è davvero strana la vita".

Quando aprirà Casa "by Manuel Giusti" e cosa proporrà come cucina?

"Inaugureremo questa estate e faremo cucina italiana, con tanti piatti tipici made in Italy, sia di terra sia di mare".

Le manca l’Italia?

"Ho ottenuto la cittadinanza americana l’anno scorso. Ma, proprio quando l’ho avuta in mano, mi sono sentito ancora di più italiano".

Torna qualche volta a San Cesario?

"Sì, circa ogni anno. Ma in futuro punto a tornare più spesso. Lì ho ancora tutta la mia famiglia".

Ma è ancora sposato?

"No, con tutti i lavori che faccio, mi sento quasi destinato a essere sempre lasciato".

L’America è davvero…l’America?

"Bisogna crederci e ci vuole spirito di adattamento, ma senz’altro è una terra che offre tante opportunità e si possono fare soldi". Marco Pederzoli