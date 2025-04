Da impiegata a imprenditrice: "Così ho lasciato il posto fisso per creare un’azienda tutta mia"

Da dipendente a imprenditrice, così è cambiata la vita di Giulia Degli Esposti, quando, lasciandosi alle spalle un lavoro da impiegata, ha deciso di fondare la sua (prima) azienda ‘Dust/rose’, poi seguita dal progetto ‘Whereprettyhappens’.

Come è nata Dust/Rose?

"Sono di Castelfranco Emilia, ho studiato marketing e poi ho iniziato a lavorare in un’agenzia di consulenza digitale a Milano, nel settore e-commerce, dove gestivo piattaforme online per le aziende. Era il periodo in cui lo shopping online stava iniziando a prendere piede. Nel 2015, dopo un cambiamento di gestione nell’azienda in cui lavoravo e una vita da pendolare che mi pesava molto, ho deciso di cercare una nuova opportunità. Volevo fare qualcosa di mio, e così ho preso coraggio e ho avviato una mia attività. Mi sono iscritta a un corso e mi sono preparata dal punto di vista economico e normativo. Così nasce Dust/rose, il mio progetto imprenditoriale. All’inizio, era un sito di rivendita di articoli di design provenienti da paesi scandinavi, che adoro per il loro stile moderno e minimalista".

Poi sono nati i prodotti a suo marchio?

"Sì, ho deciso di sviluppare delle linee di prodotti a mio marchio, in collaborazione con artigiani. Il primo prodotto è stato un cuscino a forma di lettera, in velluto, realizzato da un’artigiana di Ancona. Poi sono arrivati i taglieri in legno con incisioni personalizzate e, più recentemente, le borse e i cappelli in paglia, che sono personalizzati con ricami fatti a mano. Questi ultimi sono diventati uno dei prodotti più apprezzati. Sono pezzi unici, fatti a mano, personalizzabili, e vengono realizzati con materiali di qualità. Questo garantisce un’esperienza unica per il cliente anche se la concorrenza con i grandi brand è molto dura, ma noi non puntiamo a fare la guerra sui prezzi, solo a offrire un valore aggiunto".

E quest’anno è arrivato anche un bel riconoscimento, giusto?

"Sì, ho avviato una collaborazione con CoIn, creando una capsule collection di borse in paglia, tutte ricamate a mano. Sono vendute in cinque negozi selezionati e stiamo già pensando di espandere la collaborazione, se avrà successo. Un’enorme soddisfazione".

Che consigli darebbe a chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale come il suo?

"Secondo me è fondamentale trovare un buon equilibrio tra intuizione e preparazione. E’ necessario partire da una base solida, avere un business plan ben definito e fare bene i cont".

Ottavia Firmani