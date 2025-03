Da inizio anno piantati già 700 nuovi alberi

Si è concluso l’ampio progetto di manutenzione del verde formiginese, iniziato due anni fa con il censimento dei 10735 alberi del patrimonio pubblico. A seguito delle verifiche affidate ad esperti, la percentuale di esemplari ammalorati o con problemi di stabilità che sono stati abbattuti è pari al 2,75% del totale ma nei primi mesi dell’anno sono stati piantati 700 nuovi alberi grazie al progetto regionale "Un albero per ogni nato" e "Kilometro della Salute", realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea e sostenuto da Opocrin S.p.a.. Il saldo conclusivo è quindi positivo per oltre 400 piante rispetto all’inizio delle operazioni di manutenzione. "Possiamo dire - sottolinea l’Assessore al verde Giulia Malvolti - che il patrimonio del verde pubblico formiginese sia aumentato del 4%, nonostante sia stato necessario abbattere alcuni esemplari per garantire la massima sicurezza per tutti. Il nostro impegno per la cura del verde, tuttavia, prosegue con altri progetti". Il primo è quello delle piantumazioni puntuali, che vedrà piantare, in via Mazzini, dieci esemplari in sostituzione di quelli abbattuti e che l’Amministrazione vorrebbe far rientrare nel progetto ‘addotta un’aiuola’. "Siamo quindi alla ricerca, nel contesto del progetto Adotta una aiuola, di cittadini disponibili ad occuparsi inizialmente dell’irrigazione dellenuove piantumazioni, a cui si aggiungerà ovviamente la manutenzione a cura dei giardinieri comunali".