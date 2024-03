Da Innocenti ai Madrigalisti: l’omaggio alla musica antica

Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, è l’Early Music Day, un momento speciale per apprezzare e celebrare la bellezza della musica antica, un patrimonio comune che abbraccia più di mille anni di cultura. E anche nella nostra città si prepara un raffinato programma di appuntamenti che prenderà il via già questa settimana.

Il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ ci invita a immergerci nella musica e nell’arte di secoli trascorsi. Venerdì, nella sede del festival (via Ganaceto 40/c) la storica Paola Bigini racconterà ’La Galleria Estense tra arte e musica’, esplorando la passione collezionistica dei duchi. La partecipazione è gratuita ma (per i posti limitati) è richiesta la prenotazione sul sito www.grandezzemeraviglie.it Sabato, il 16 alle 15.30, poi, la ricercatrice guiderà una visita alla Galleria Estense e in particolare alla Wunderkammer musicale, soffermandosi sui pregiati strumenti musicali come l’Arpa Estense del celebre concerto della dame di Ferrara della fine del XVI secolo. Anche per questo appuntamento è richiesta una prenotazione: si pagherà soltanto il biglietto d’ingresso alla Galleria. Sabato 23 marzo alle 15.30, poi, ’Grandezze & Meraviglie’ ospiterà presso la sua sede il cembalista e organista Stefano Innocenti che eseguirà e 16 Sonate di Domenico Scarlatti (1685 - 1757). Il concerto verrà introdotto da Riccardo Castagnetti. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Di grande fascino e profondità il concerto ’O Zelo d’amore’ che verrà proposto dai Madrigalisti Estensi, giovedì 21 marzo alle 21 nel Duomo di Modena (con ingresso libero), in collaborazione con l’arcidiocesi di Modena Nonantola, l’associazione Amici dell’organo ‘Bach’, Franco Cosimo Panini editore, e il patrocinio del Rema (Réseau Européen de Musique Ancienne). A pochi giorni dall’inizio della Settimana Santa, il programma sarà interamente incentrato sulle opere modenesi di Bernardo Pasquini (1637 - 1710), i cui manoscritti sono conservati alla Biblioteca Estense. Virtuoso organista, è conosciuti soprattutto per le sue composizioni per strumenti a tastiera, prestò servizio a Modena diverse volte, fra il 1680 e il 1690, e proprio a quel periodo risale il manoscritto con la cantata ’Hor ch’il Ciel fra densi orrori’, eseguita in Duomo insieme a brani tratti dall’oratorio ’La Sete di Christo’. Il concerto vedrà esibirsi l’ensemble de I Madrigalisti Estensi, diretto all’organo da Michele Gaddi e composto dai musicisti Pierfrancesco Pelà e Mauro Spinazzè (violini), Clara Fanticini (viola), Bartolomeo Dandolo Marchesi (violoncello), Fabio Longo (violone), Mauro Pinciaroli (tiorba), Carlotta Pupulin (arpa barocca) e Mario Sollazzo (clavicembalo), che suoneranno strumenti originali dell’epoca o copie fedeli, con le voci di Alice Fraccari (soprano) Giacomo Pieracci (basso).

Stefano Marchetti