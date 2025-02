Da ’La vita è bella’ di Piovani al ’Postino’ . Quartetto Segovio, danze e colonne sonore

Danze e colonne sonore nel concerto che il Quartetto Segovio (con Salvatore Seminara, chitarra, Stefano Gori, flauto, Paolo Vignani, fisarmonica, e Gabriele Oglina, clarinetto) terrà oggi alle 17 al teatro Facchini di Medolla, per le "Domeniche in musica".

Partendo da alcune danze di Nino Rota dal film "Il Gattopardo", il quartetto eseguirà poi una suggestiva trascrizione della colonna sonora composta da Nicola Piovani per "La vita è bella", e musiche di Luis Bacalov per "Il postino".

A conclusione, alcune tra le più toccanti pagine del compositore argentino Astor Piazzolla. Il nome del quartetto è un acronimo dei cognomi dei quattro musicisti per ricordare, con un pizzico di ironia, la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia: i componenti dell’ensemble si distinguono per la grande esperienza concertistica internazionale e per l’impegno in ambito didattico. Biglietto d’ingresso, 12 euro, ridotto 8 euro.

