Da Lai e Baroni una canzone per Saman e le vittime di femminicidio

Una canzone dedicata a Saman e alle vittime di femminicidio, quella che presenteranno i cantautori Marco Lai e Marco Baroni (nella foto) domenica presso a palazzina di Magreta, in via Magellano 6. I cantautori percorreranno alcuni brani dei maggiori cantanti italiani, proponendo al pubblico anche altri brani che hanno scritto per artisti come Nek e Alberto Bertoli. Lai e Baroni proporranno quindi ‘Tra le rondini è il gelo’, la canzone dedicata a Saman. L’ex brigadiere capo Marco Lai, in serizio al nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio, fu in prima linea nel seguire le indagini sulla scomparsa della giovane di Novellara, ammazzata dai familiari nel 2021 per aver rifiutato il matrimonio combinato. Nella canzone l’autore non fa mai il nome di Saman, ma il messaggio è chiaro: è una storia che parla di tante altre storie; di ragazze uccise e libertà negate. "’Il rosso è il colore dell’amore, ma anche del dolore’ è una delle frasi della canzone, riferita al fatto che molte donne, per il possesso, sono morte. L’ultima strofa cita: ’ora sei rinata davvero’. È un riferimento al mistero della resurrezione, sono cattolico e credo nella vita dopo la morte", spiega Lai.

v.r.