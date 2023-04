Da Landini al giallo di Torre Maina

Il caso più eclatante di ritrovamento di ossa in provincia di Modena è stato quello di Paola Landini, la 44enne scomparsa il 15 maggio del 2012 da Sassuolo.

Accanto ai resti della donna, scoperti nel maggio del 2021, sono state rinvenute anche le due pistole, con le quali Paola si era allontanata la mattina in cui ha fatto perdere le sue tracce e che aveva sottratto dal poligono di tiro che gestiva con il suo compagno. In tutto sono state in quel caso tredici in tutto le ossa ritrovate, tra le quali anche frammenti del cranio, oltre a un paio di scarpe e una tuta con il logo del poligono.

Mentre non è ancora ufficialmente nota l’identità della persona a cui appartengono i resti ritrovati nell’aprile dell’anno scorso nei boschi di Torre Maina.

In quel caso furono trovate da una donna che abitava vicino una maglietta a maniche lunghe, bianca con delle stampe che raffigurano pagine di giornale; un maglione dolcevita nero con strisce bianche al centro, un altro maglione rosso scuro, a collo alto e un reggiseno rosso. Infine, un orecchino in oro giallo. Anche in quel caso la zona fu circoscritta dai carabinieri.