Da lunedì attivo il nuovo numero unico provinciale per contattare la 'Guardia medica'

Da lunedì entra in funzione l’800 032 032, il nuovo numero unico provinciale, gratuito, che servirà per contattare la ’Guardia medica’, vale a dire il servizio di continuità assistenziale. Il servizio è attivo tutte le notti dalle 20 alle 8 il sabato, la domenica e tutti i giorni prefestivi e festivi dalle 8 alle 20 quando cessa l’orario di attività del medico e del pediatra di famiglia. Chiamando il nuovo numero verde in questi giorni e orari risponderà un medico, che farà una valutazione per fornire la risposta più adatta al bisogno.