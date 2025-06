Da lunedì un casting dagli 8 ai 20 anni per una serie tv

Lunedì 23 giugno dalle 10 alle 17 il Laboratorio Aperto di Modena ex Centrale Aem, in viale Buon Pastore, mette a disposizione i suoi spazi per una sessione di casting rivolto a giovani talenti del territorio, promosso dalla casa di produzione cinematografica Indigo Film e dalla Emilia-Romagna Film Commission. La selezione riguarda il progetto di una nuova serie ambientata a Modena, forse sulla famiglia Panini o Maserati, un progetto che promette di valorizzare il territorio e di raccontare storie fresche e autentiche. Chi può partecipare? L’invito è rivolto a bambini e ragazzi emiliani dagli 8 ai 20 anni e a bambine e ragazze emiliane dai 12 ai 20 anni. Non è richiesta alcuna esperienza di recitazione: quello che conta è la voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo di partecipare a un progetto televisivo di respiro nazionale. Tutti i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale: necessaria in questo caso la documentazione che attesti tale responsabilità.