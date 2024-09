Da Maranello a Roma, pedalata contro i tumori

E’ cominciato ieri da Maranello e si chiuderà il 4 ottobre in piazza San Pietro a Roma, dopo sette tappe sulla via Francigena, il tour in bicicletta di cinque atleti modenesi, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica in ambito oncologico. L’iniziativa è organizzata dalla "Fondazione per la Medicina Personalizzata" ed è stata ideata dai cinque modenesi: i frassinoresi Marco Zanotti, presidente del comitato organizzativo del "Frassinoro Summer Biathlon Festival", Marco Micheli, Damiano Scarabelli e Mauro Giannotti assieme al formiginese Nicola Franco. "Contro i tumori la ricerca e la prevenzione risultano fondamentali – afferma il professor Paolo Marchetti, presidente Fmp – attraverso il nostro viaggio vogliamo diffondere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio e promuovere uno stile di vita più sano. Una corretta alimentazione è importante così come lo sono limitare il consumo di alcol, mantenere un peso corporeo giusto e non fumare. Infine, anche l’attività fisica ha dimostrato di avere un ruolo protettivo nei confronti dell’insorgenza di molte neoplasie". La biciclettata, che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca, ha già incontrato l’entusiasmo dei paesi toccati, tanto che a Viterbo il gruppo sarà accolto dal sindaco e apporrà le firme sulla pietra della città, mentre si sta organizzando l’incontro con Papa Francesco nel giorno dell’arrivo a San Pietro. "Ogni donazione contribuirà a finanziare studi clinici indipendenti che possono davvero fare la differenza nella vita di milioni di persone".

d.s.