Da Maranello ai mondiali "Il nostro un team affiatato"

Buona prestazione della nazionale italiana di calcio a 5 al mondiale ipovedenti, categoria B23 di Birmingham, che si concluderà martedì con la finale per il quinto e sesto posto contro la vincente dello spareggio tra Francia e Turchia. Sfortunata e martoriata dagli infortuni, la squadra allenata da Marco Tommaso Pizzoli ha perso per 3-0 l’ultima partita del girone, valida per qualificarsi alle semifinali, contro i padroni di casa dell’Inghilterra, tra i favoriti della competizione. Tra i calciatori in campo, era presente anche Daniele Hammoud, 26 anni di Maranello, attualmente in forza ai campioni d’Italia in carica del Futsal Treviso, nonché allenatore alla Maranello Gold Academy. "Siamo stati sfortunati – le parole del calciatore azzurro – perché siamo partiti con otto giocatori di movimento e due portieri, il minimo indispensabile per partecipare, ma tre calciatori si sono infortunati durante la competizione e, nell’ultima partita, eravamo praticamente contati". Nel calcio a 5 per ipovedenti – da non confondere con il calcio a 5 per non vedenti – giocano, infatti, due categorie di calciatori, definite in base alla classificazione visiva: gli atleti B2 manifestano acuità visiva sufficiente a riconoscere la forma di una mano, ma con visus non superiore ai 260 eo un campo visivo inferiore ai 5 gradi; quelli B3, acuità visiva da 260 a 660 eo un campo visivo da 5 a 20 gradi. "Nel mondiale di Birmingham – spiega Hammoud – il regolamento prevede che almeno due giocatori B2 siano sempre in campo. Per questo motivo, a causa degli infortuni, nelle due partite decisive contro Spagna e Inghilterra, io e un altro giocatore siamo stati costretti a giocare per tutto il tempo: la partita dura 40 minuti effettivi e i ritmi sono molto alti: questo fattore, senza dubbio, ci ha penalizzati". Al di là della sfortunata sconfitta, il mondiale inglese è stato un successo sia a livello sportivo che umano. "La spedizione è stata bellissima. Siamo una squadra molto affiata, molti di noi giocano insieme da tempo a Treviso: prima di essere compagni di squadra, siamo amici. Ormai sono in nazionale da sei anni e questo gruppo è meraviglioso sotto ogni punto di vista. Momenti spiacevoli? Soltanto qualche ora dopo le sconfitte".

Le parole di Hammoud sono confermate dai risultati, sempre più importanti, che la nazionale sta ottenendo negli ultimi anni, per uno sport che, probabilmente, meriterebbe più attenzione mediatica. "Fino a qualche anno fa non eravamo competitivi – conclude il calciatore – oggi, invece, riusciamo a giocarcela alla pari con tutti: gli avversari ci temono. Purtroppo c’è poca risonanza per questo sport, che non è ammesso alle paralimpiadi, ma è ancora considerato tra gli ’sport di alto livello’, nonostante coinvolga atleti con disabilità. Ovviamente, la maggior parte delle risorse sono stanziate per quelle discipline che partecipano alle competizioni olimpiche. Il nostro è uno sport che fatica a prendere piede, ma auspichiamo che, in futuro, ciò possa accadere".

Jacopo Gozzi