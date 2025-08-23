Da Maranello al deserto australiano. Si accende la sfida di Onda Solare

Prenderà il via domani la Bridgestone World Solar Challenge e, per la quinta volta nella sua storia, parteciperà alla competizione anche il team emiliano Onda Solare. Nonostante alcune difficoltà logistiche dovute al ritardo nella spedizione dell’auto, la squadra si trova ora in Australia, sede della gara, e sta portando a termine le ultime verifiche per testare l’affidabilità del veicolo. La Solar Challenge – che si svolge a cadenza biennale da oltre trent’anni – è una delle competizioni dedicate a veicoli a energia solare più importanti al mondo e promuove la ricerca e l’innovazione nel campo della mobilità sostenibile. I piloti partiranno da Darwin domenica 24 agosto e dovranno percorrere poco più di 3.000 chilometri nel mezzo del deserto alla volta di Adelaide.

Il team emiliano con i ragazzi dell’istituto Ferrari e dell’Its Academy, in gara al Bridgestone Solar Challenge

Alla lunghezza del tragitto si sommano le condizioni meteo estreme, che rendono la gara una sfida durissima ma al contempo affascinante. Il veicolo progettato dalla squadra emiliana prende il nome di Emilia 5.9 ed è il risultato degli sforzi coordinati di numerose realtà del nostro territorio. Ai lavori hanno preso parte l’Istituto ‘A. Ferrari’ di Maranello, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), l’Università di Bologna, DSV e ITS Maker Academy, che offre corsi post-diploma in vari ambiti, dall’automotive alla robotica. Il progetto è patrocinato dal Comune di Maranello. Come afferma il presidente di ITS Maker Academy Ormes Corradini, "questa macchina è frutto al 100% di tecnologia delle nostre province. I veicoli solari, in un mondo sempre più attento alle energie rinnovabili e alla sostenibilità, rappresentano il futuro. E il nostro ruolo, come Istituto Tecnologico Superiore del comparto meccanico, è anche far crescere i nostri studenti attraverso progetti innovativi".

Il team, che ha fatto il suo debutto nella competizione nel 2005, presenta quest’anno un’auto innovativa, pensata per minimizzare i consumi mantenendo elevato il livello della performance. Il veicolo è stato progettato per la categoria Cruiser – una delle tre classi previste dalla competizione insieme a Challenger ed Explorer – e ha quattro posti. Lunga 4 metri e mezzo e pesante 460 kg, la vettura è dotata di due motori elettrici integrati nelle ruote e di cinque metri quadrati di pannelli fotovoltaici che dal tetto alimentano la batteria del veicolo. I materiali compositi a base di fibra di carbonio impiegati rendono Emilia 5.9 leggera e resistente. La competizione vede partecipare oltre 40 squadre composte da ricercatori, universitari e studenti delle scuole superiori provenienti da ogni parte del mondo. I concorrenti italiani sono due: oltre a Onda Solare, si cimenterà nella sfida anche il team siciliano Archimede.

Nell’edizione 2025 per la prima volta i veicoli in gara non sono semplici prototipi sperimentali ma sono considerabili a tutti gli effetti vetture utilizzabili su strada. Come spiega Filippo Sala, professore di ITS Maker e del team emiliano, "sono auto che hanno già un’ottica da strada, da utilizzo di tutti i giorni, dal punto di vista dell’autonomia, della sicurezza e della comodità". Luigi Zironi, sindaco di Maranello, si è detto orgoglioso del lavoro svolto da Onda Solare.