"Da mesi insopportabili miasmi" I residenti preparano una petizione

Da qualche mese, sempre più di frequente, nelle zone tra via Corticella, via Modenese e via Foschiero, alla periferia di Spilamberto in prossimità della località Ponte Guerro (zona Modena Sud), molti residenti lamentano insopportabili miasmi che impregnano gli ambienti di casa, "rendendoli un immondezzaio a cielo aperto". A denunciare la situazione sono gli stessi residenti. Uno degli abitanti riferisce che la situazione per loro è diventata ormai intollerabile.

"Purtroppo – rileva – siamo costretti a respirare aria fetida e, in concomitanza con le esalazioni più intense e persistenti, abbiamo già accusato in più occasioni cefalea, conati di vomito e sensazione di mancamento. Abbiamo attivato Comune di Spilamberto, Arpae, Servizio di Igiene pubblica, ma per ora i problemi persistono e la nostra condizione si è fatta ormai invivibile. La situazione odorigena, già presente da mesi, si è acuita presumibilmente da quando una azienda produttrice di biogas, attiva nelle vicinanze, ha potenziato la sua attività lavorando anche ‘l’umido’".

E’ ferma intenzione dei residenti attivare anche una raccolta di firme, riservandosi "ulteriori azioni atte a tutelare i loro diritti".

Informato della situazione, il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, spiega: "Abbiamo sia chiesto chiarimenti all’azienda sia interpellato Arpae e sono in corso verifiche da parte degli enti preposti".

m.ped.