"Da Mesini auguri solo per il Ramadan"

"Inclusivi a singhiozzo". Presa di posizione durissima di Stefania Giavelli, consigliere di Fratelli d’Italia, già in rotta di collisione, qualche tempo fa, con la Giunta sulle spese ("esorbitanti") sostenute per la festa di Capodanno in piazza, contro il Sindaco Matteo Mesini. Che nei giorni scorsi aveva postato sulla sua pagina social gli auguri ‘a tutti i sassolesi di fede musulmana’ in occasione dell’inizio del Ramadan, cominciato una settimana fa. Detto che la polemica non è dissimile da quella che ha contrapposto, a Carpi, il sindaco Riccardo Righi e il consigliere di Fd’I Tommaso Casolari, resta da aggiungere come Giavelli contrapponga, "gli auguri, sui social, dal sindaco Mesini per l’inizio del Ramadan" al "silenzio assordante il Mercoledì delle Ceneri, per l’inizio della Quaresima. La sinistra – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia - ancora una volta ammicca alla minoranza musulmana ma ‘dimentica’ la maggioranza dei sassolesi di fede cattolica con un’assurda disparità di trattamento, ignorando le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra identità".

Trova consenso e condivisione, la posizione di Giavelli, nell’ex candidato della lista civica Macchioni, ed ex consigliere leghista, Andrea Boni, ma anche e soprattutto nell’ex sindaco e oggi consigliere comunale della Lega Gian Francesco Menani e tanto nel capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Caselli quanto nel consigliere Alessandro Lucenti, anche lui di Fd’I. Si rifà, quest’ultimo, alla recente polemica che ha visto le opposizioni schierarsi, in consiglio comunale, contro la decisione della Giunta sassolese di investire 30mila euro per potenziare la sua presenza sui social e ironizza: "al social media manager – scrive Lucenti – adesso verranno dati 29.999 euro". Quanto a Mesini, la replica arriva nel pomeriggio di ieri. "La destra è sempre pronta ad alimentare odio e divisioni", scrive il Primo cittadino, che aggiunge. "Ricordo che la Santa Pasqua porta con sé i simboli della colomba e dell’ulivo, entrambi emblemi di pace. In questo periodo di penitenza e riflessione, il mio augurio a tutti – cattolici e musulmani – è di praticare con maggiore convinzione la tolleranza e la pace. Sarebbe bello - la chiosa del sindaco di Sassuolo - iniziare proprio dai Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia".

Stefano Fogliani