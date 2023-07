Da Mirandola al palco di New York La Banda ’John Lennon’ oltre i confini

di Maria Silvia Cabri

Da Mirandola per approdare dirttamente alla Grande Mela, New York. Dopo tante importanti esperienze in giro per il mondo, dal Lussemburgo al Giappone, dalla Repubblica Ceca alla Finlandia, la Banda giovanile ‘John Lennon’, diretta da Mirco Besutti, approderà negli Stati Uniti per due concerti straordinari.

La giornata clou sarà lunedì, il 24 luglio, a The Suffolk, uno splendido teatro Art Deco inaugurato il 30 dicembre 1933 e salutato, all’epoca, come ‘il Radio City Music Hall di Long Island’. La ‘John Lennon’ porterà a New York lo spettacolo ‘Sempre Verdi’, avvincente racconto della vita e delle opere del grande compositore nato a Roncole di Busseto nel 1813 e divenuto un mito nel mondo, un modo insomma per ’esportare’ anche un po’ di cultura italiana.

Lo spettacolo che la Banda giovanile ’John Lennon’ presenterà a New York è nato dalla collaborazione, avviata con il professor Patrizio Bianchi dalla ‘Lennon’ e dal direttore Besutti una decina d’anni fa. Il concerto a The Suffolk sarà preceduto da un altro, a Prospect Park, domani, nel quartiere di Brooklyn.

Il viaggio a New York dei giovani musicisti mirandolesi sarà accompagnato anche da un ricco programma ludico e culturale, che porterà i ragazzi a scoprire la città nei suoi aspetti più divertenti, ma anche a riflettere, con visite al Memoriale e al Museo dell’11 settembre 2001 e a Ellis Island, luogo di primo approdo per milioni di migranti arrivati negli Stati Uniti.

New York sarà dunque una tappa indimenticabile nel percorso artistico ed umano dei ragazzi ma sarà anche l’occasione per far conoscere un’eccellenza italiana nel campo musicale, fucina di talenti ma soprattutto un esempio di integrazione. Fondata nel 1998, la Banda ‘John Lennon’ è infatti un’esperienza unica per la sua valenza socio-culturale di veicolo per abbattere le differenze. La ‘Lennon’ ha svolto centinaia di concerti in tutta Italia, in Europa (Francia, Austria, Germania, Finlandia, Ungheria, Spagna e Repubblica Ceca) e in Giappone, riscuotendo sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico, come sicuramente accadrà anche in questa occasione.