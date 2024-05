Da Modena alla Bulgaria un manoscritto unico

Come a ricordare le radici di Raina Kabaivanska, Alessandra Necci ha annunciato che nei giorni scorsi (durante una cerimonia ufficiale all’Ambasciata di Bulgaria) le Gallerie Estensi hanno offerto in dono al Museo Archeologico Nazionale di Sofia la riproduzione in facsimile, realizzata da Il Bulino edizioni d’arte del trattato di Petar Bogdan Bakshev "De antiquitate Paterni soli et de rebus Bulgaricis".

Completata intorno al 1667, è la prima opera storiografica riguardante la Bulgaria, anteriore di circa un secolo alla "Storia della Bulgaria" scritta nel 1761 dal monaco francescano Blasius Kleiner.

Il manoscritto completo dell’opera di Bogdan Bakshev è stato scoperto nel 2017 all’interno delle raccolte della Biblioteca Estense, nel fondo dei manoscritti Campori.

"Anche con questo dono abbiamo voluto ribadire che i libri e l’editoria sono un’eccellenza del territorio modenese – spiega Alessandra Necci –. Li valorizzeremo nel nuovo museo, già previsto nel complesso San Pietro".

