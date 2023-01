"Da Monte Kosica a Cialdini Toponomastica, è il caos"

"Penso che il sindaco Muzzarelli o comunque l’amministrazione comunale debbano intervenire per dire la loro dopo le parole dei consiglieri comunali Pd Di Padova e Malagoli (hanno parlato di ’nostalgie duchiste, ndr). A Modena ci sono cinquanta toponimi relativi alla Resistenza, bene, ma la storia di Modena è ben più lunga e comprende i 250 anni come capitale del ducato estense: quel periodo qui è completamente cancellato. Perché? Voglio anche ricordare che in città una via importante, Monte Kosica, rimanda a una brigata fascista ed è un caso unico in tutta Italia".

Lo storico modenese Giovanni Fantozzi, autore di vari libri sul periodo bellico e postbellico modenese, interviene nello scambio di opinioni riportate dal Carlino riguardo alla mancanza di una strada intitolata a ’Mary of Modena’, Maria Beatrice d’Este, che nel ‘600 fu l’unica regina italiana della grande potenza dell’epoca, l’Inghilterra. Fantozzi, però, allarga il discorso relativo alla toponomastica appunto ai tristi tempi della seconda guerra mondiale. "Quello di via Monte Kosica – dice lo studioso – è un vero e proprio mistero locale che contrasta con quel che dice Di Padova riguardo al patrimonio da salvare, la Resistenza. Quel nome fa riferimento ai fascisti e la strada non cambiò nome neppure con le elezioni libere del 1946 e neppure alla fine degli anni ’70 - inizio ’80 quando, mi si racconta, si ipotizzò di cambiargli nome in Aldo Moro prima di scegliere per lo statista assassinato dalle Br il largo attuale". Quella che combattè su quel monte del fronte greco-albanese, fu la "Milizia volontaria per la sicurezza nazionale", nata nel 1923 come squadra d’azione del partito fascista, insomma parte delle terribili "camice nere" di cui faceva appunto parte la 72ª Legione ’Luigi Farini’, basata a Modena che poi entrò nella parte sbagliata, la Repubblica sociale. "Lo ricordo – prosegue lo studioso – perché questa politica della memoria, evocata dal Pd anche se mi auguro che nel partito non tutti la pensino allo stesso modo, non mi pare regga ai fatti. Senza scordare Cialdini, che massacrò nel sud Italia interi villaggi ai tempi del brigantaggio. Occorre invece, penso, una sana riconciliazione con il passato che comprenda anche il periodo degli Este perché capisco i discorsi e le divisioni del periodo post risorgimentale, ma ora è passato sufficiente tempo e servirebbe perciò un approccio sereno".

Ecco dunque il collegamento di Fantozzi con Mary of Modena: "Una strada con il suo nome peraltro sarebbe una formula neutra, non sarebbe come intitolare una via ai due duchi austro estensi. Serve però una presenza nella memoria storica anche del periodo estense perché qui sembra che ci si vergogni di secoli di storia: ciò a me pare ridicolo, anche perché un popolo è senza futuro se non ha memoria del suo passato. Per questo chiedo al sindaco o all’assessore, perché certe dichiarazioni le ho trovate francamente imbarazzanti. Del resto il periodo estense era ben ricordato negli anni delle celebri Serate Estensi, terminate nel nulla e forse si potrebbe anche cambiare piazza Roma in piazza d’Este con il Palazzo ducale. La statua di Ciro Menotti assassinato? Sarebbe un rapporto, da considerare, tra queste due parti della nostra storia".

Stefano Luppi