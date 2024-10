Da Mortizzuolo alla Ciclovia del Sole. Nuova pista pronta tra quattro mesi

Mirandola intensifica il suo sforzo per promuove l’uso della bicicletta. Da lunedì 28 ottobre partiranno i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale accanto alla via Imperiale a Mortizzuolo. Il tracciato finanziato con fondi Pnrr è lungo circa 650 metri e collegherà la frazione di Mortizzuolo alla Ciclovia del Sole (Bologna-Verona). Questa nuova ciclopedonale andrà ad arricchire il sistema dei percorsi ciclabili presenti nel territorio comunale. L’attuale rete di piste ciclabili a Mirandola si presenta come una rete a fitte maglie di circa 38 chilometri che collega pressoché quasi tutte le differenti aree cittadine ed i principali poli attrattori del capoluogo. Rapportando l’estensione delle piste ciclabili alla superficie dell’intero territorio comunale – secondo un rapporto realizzato dalla Regione Emilia-Romagna - si ottiene un valore di 28,7 chilometri di piste ciclabili ogni 100 chilometri quadrati di superficie comunale, valore che pone Mirandola decisamente sopra la media dei capoluoghi di provincia italiani. Il Comune, poi, ha il privilegio di essere attraversato da due importanti assi ciclabili: la ciclovia del Sole e l’Eurovelo 7. Il nuovo tratto che si realizzerà a Mortizzuolo si inserisce comunque in un più ampio appalto che comprende interventi su dieci tratti di piste ciclabili e ciclopedonali sparsi nel territorio comunale.

Alberto Greco