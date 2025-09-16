Da Nori a Parrella . Chiude De Gregorio

La rassegna ’Morgante’ (con ingresso libero) ‘aprirà’ il cortile di Palazzo Coccapani, "un luogo bello e da scoprire che, con la determinante collaborazione dell’Agenzia del Demanio, vogliamo valorizzare anche in previsione della prossima estate", sottolinea il sindaco Mezzetti. In parallelo, giovedì 18 settembre e giovedì 2 ottobre alle 17.45 e alle 18.15 si terranno visite agli spazi monumentali di Palazzo Coccapani, a cura dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@accademiasla-mo.it.

Dopo il primo incontro con Alberto Mattioli, quello appunto di giovedì, la rassegna proseguirà il 25 settembre alle 19 con Paolo Nori (foto), narratore e traduttore tra i più autorevoli della letteratura russa, che (affiancato dal sindaco Mezzetti) condurrà il pubblico entro ’Delitto e castigo’ di Dostoevskij.

Giovedì 2 ottobre alle 19 la scrittrice napoletana Valeria Parrella presenterà ’Canalgrande. Dov’è l’acqua a Modena?’, edito da Il Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena. Chiuderà la rassegna, giovedì 9 ottobre alle 19, Concita De Gregorio con ’Di madre in figlia’ (Feltrinelli), romanzo che intreccia tre generazioni femminili in un dialogo intimo e potente, capace di risuonare come memoria condivisa. In caso di maltempo, le iniziative si terranno presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio in via Ganaceto 134.

s.m.