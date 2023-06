Da oggi torna la Festa dell’Unità

Da oggi fino a domenica 18 giugno torna, in piazzetta dei Tigli, la Festa de l’Unità di Bomporto, con un variegato programma in cui si alterneranno spettacoli, presentazioni di libri, dibattiti e, naturalmente, cibo e convivialità, realizzato dal Partito Democratico di Bomporto. La Festa ha visto un’anteprima ieri sera con una tombola di beneficenza con ViviAmo Sorbara: il ricavato di questa iniziativa, così come della cena di giovedì 15, sarà devoluto in favore degli alluvionati della Romagna. Per quanto riguarda il programma politico, oggi darà il via il Deputato Stefano Vaccari, mentre domenica 11 giugno i partecipanti potranno incontrare la Giunta. Giovedì 15 giugno, poi, sarà la volta del Segretario Pd regionale Luigi Tosiani, cui farà seguito, il 16, il Segretario provinciale Roberto Solomita.