"Da ora dovremo solo fare le cose"

"Riconsegniamo alla città 20mila metri quadrati per attività culturali, per l’ampliamento del Museo civico, dell’archivio e della biblioteca Poletti. Poi altri mille metri quadri destinati a ospitare eventi espositivi. D’ora in avanti dovremo solo fare le cose, sempre meglio, per promuovere cultura per guardare al futuro e stare agganciati all’Europa".

È il sindaco Muzzarelli a commentare il primo stralcio di lavori all’ex ospedale Estense avviati tre anni fa e ormai completati. Il primo piano, un tempo destinato agli ambulatori del nosocomio, è completamente rigenerato e dovrà ospitare in futuro mostre ed eventi culturali: "lo utilizzeremo già a settembre per il festival della Filosofia" assicura il sindaco. Il secondo stralcio dei lavori – che verrà finanziato con le risorse dell’Atuss sottoscritto ieri – prevede interventi di restauro e finitura al primo piano dove, tra l’altro, sono in corso interventi di ampliamento delle Gallerie Estensi con i fondi del ministero e del Pnrr. Con i 19 milioni di euro dall’Europa e dalla Regione verranno restaurati anche i locali dell’ex Stazione Piccola che ospiterà la nuova sede regionale dell’Its Maker, le aule e i laboratori per la formazione dei giovani. È in corso la progettazione per il prolungamento della Diagonale verde tra il Polo Leonardo e le frazioni di Cognento e Cittanova, una pista ciclabile larga 6 metri e lunga 3,1 chilometri. Serviranno circa 7 milioni per realizzare il nuovo Ponte dell’Uccellino, a doppia corsia, con una passerella ciclopedonale di collegamento tra i due percorsi sugli argini del fiume Secchia.

Poco meno di mezzo milione verrà dedicato al potenziamento delle attività del Laboratorio Aperto per facilitare la costruzione di comunità digitali e servizi di formazione alla cittadinanza. È prevista, inoltre, la trasformazione del Centro stranieri di viale Monte Kosica in Centro servizi per l’accoglienza, la fornitura di beni materiali e l’accompagnamento socioeducativo per persone e famiglie bisognose privi di residenza.

p.t.