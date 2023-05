Da Pieve a Hollywood "Ho i monti nel cuore"

E’ di famiglia originaria della valle del Pelago l’attore cinematografico e teatrale statunitense David Pasquesi. Nato a Chicago il 23 dicembre 1960, David si è diplomato a Lake Forest dove vivono tanti italo-americani del nostro Appennino, vicino ad Highwood e Highland Park. Torna spesso in Italia e a Pievepelago dice che ha "non solo le radici, ma anche le foglie…" ritrovandosi con le famiglie Galli–Vignocchi a Pieve e Firenze, o cenando coi parenti ed amici delle famiglie Bernardi a S.Annapelago. "Quando torna -dicono- porta sempre tanta allegria!". Dopo una decina di film U.S.A. (tra cui il noto ‘Angeli e demoni’ di Ron Howard, in cui ha interpretato il personaggio di Claudio Vincenzi) David era in Emilia Romagna la scorsa estate in occasione della presentazione del suo primo film italiano ‘Le proprietà dei metalli’ con regia di Antonio Bigini. Si tratta del film vincitore del Bando Fiction Toscana ed uno dei film promossi da Emilia-Romagna Film Commission, girato in Toscana ma ambientato sull’Appennino romagnolo. Dice David: "Interpreto il professor Moretti, uno scienziato italo-americano dell’Università di Bologna che studia le capacità di un bambino che piega metalli al solo tocco. Un film apprezzato dalla critica, che lo ha ben definito come ‘un dramma familiare, ma anche un film fantastico, radicato nella storia e nel paesaggio del centro Italia".

In precedenza David Pasquesi ha recitato ecletticamente in film drammatici e comici: ‘Il padre della sposa’ (1991), ‘Il fuggitivo’ (1993), ‘Ricomincio da capo’ (1993), ‘Assassini nati - Natural Born Killer’ (1994), ‘Il terrore dalla sesta luna’ (1994), ‘Angeli e demoni’ (Angels & Demons 2009), ‘Anno uno’ (2009) e ‘To Rome with Love’ con regia di Woody Allen (2012). In televisione David è comparso in varie serie Tv da La vita secondo Jim (2005), da Chicago Fire (2012) a Strangers with Candy (1999-2000).

Appena capita l’occasione torna in Italia, dove anche il figlio intende seguire le sue orme di attore. Sul suo sito https:www.davidpasquesi.com oltre a varie foto, si possono ascoltare suoi recital, improvvisazioni teatrali, ecc. In teatro si esibisce con T. J. Jagodowski nello spettacolo tutto improvvisato ’TJ and Dave’, oltre che a Off Broadway esibendosi mensilmente al The Barrow Street Theatre di New York City. Il Chicago Reader ha descritto lo spettacolo è come "un’ora di sottile sviluppo del personaggio, facilità verbale e agilità pantomimica che anticipa e mette in scena le reazioni del pubblico".

g.p.