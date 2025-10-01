"Da Pieve a New York, 30 anni di ristorazione"

Ha da poco festeggiato i 30 anni di attività un affermato ritrovo gastronomico e musicale a New York, grazie al pievarolo Poldo Mucci. È lui l’artefice del successo del caffè-ristorante "Taci", all’angolo della 110ma strada, dove alla buona cucina italiana si abbina l’arte e la cultura internazionale. I risultati di questo abbinamento hanno avuto risalto nelle cronache di mezzo mondo. Ad esempio, il cronista del noto periodico tedesco Die Zeit realizzò un lungo articolo quando trovò in questo ristorante lo scrittore Umberto Eco, descrivendolo mentre era impegnato a mangiare fettuccine, ascoltare arie di Verdi e discutere con un professore della Columbia University sui problemi semantici del suo ultimo libro. Poi fu la volta del New York Times, Time Out ed altri che parlarono della cena e dell’estemporanea esibizione al "Taci" del tenore Andrea Bocelli (ripresa da Rai3), oltre a tante altre personalità di spicco come Franco Corelli o il cugino e biografo di Jacqueline Kennedy.

Ma la caratteristica di questo locale sono sicuramente i giovani artisti che spontaneamente vi si esibiscono e il paragone col film "Fame - Saranno famosi" non è causale. Furono infatti 4 studenti della "School of music" di Manhattan nel 1995 a dare quest’impronta al locale, alcuni dei quali si sono ora ritrovati per festeggiare i 30 anni di attività. "Avevo da poco acquistato un vecchio pianoforte -ricorda Mucci- e questi giovani iniziarono ad eseguire brani che stavano studiando. Il successo tra gli altri avventori fu tanto grande che ripetemmo l’iniziativa con crescente entusiasmo". Nacquero così "le notti dell’opera da Taci" il venerdì e la domenica sera, che hanno visto alternarsi giovani e affermati artisti da tutto il mondo. Non solo cantanti ma anche scrittori e poeti italiani, tedeschi, russi, e statunitensi hanno qui trovato un angolo dove confrontarsi ed esibirsi liberamente, non più stretti dalle regole di uno spettacolo ma fra amici.

Non sono mancate in questi anni scritture e contratti proprio di giovani ascoltati al Taci. Poldo, 81 anni, da 50 anni negli Stati ricorda la visita della leggenda dell’opera, il maestro Franco Corelli e di Andrea Bocelli con il suo seguito e la TV italiana.

g. p.