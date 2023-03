Da ’Pimpa’ a ’21 Lettere’: infanzia da sfogliare

di Stefano Marchetti

È un universo di fantasia e di colore quello che ci accoglie alla 60ª edizione della Fiera internazionale del libro per ragazzi, in corso fino a domani a Bologna. Dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita, riunisce oltre 1400 espositori da 90 Paesi: è il più importante appuntamento mondiale del settore. E in questo panorama di creatività, spiccano le proposte di editori di casa nostra, a ricordarci che le eccellenze della nostra Modena non sono soltanto i motori o l’enogastronomia, ma anche le belle pagine.

"Nel 2024 festeggeremo trent’anni con la Pimpa", sorride Maria Teresa Panini della Franco Cosimo Panini editore: ideata da Altan, la simpatica cagnolina a pois è sempre una delle star della fiera. Fra i nuovi titoli ispirati dalle emozioni, anche "Pimpa, che meraviglia!", l’invito a stupirsi per ogni piccola cosa che accade: in fiera la Franco Cosimo Panini presenta anche la collana ’Il mondo intorno a te’, a cura di Giulia Calandra Buonaura, Ilaria Faccioli ed Emanuele Gipponi, per avvicinare i bimbi piccolissimi all’ambiente e alla natura. E fra le curiosità, il ’Bestiario di intelligenza artificiale’, realizzato con Ammagamma, in cui gli algoritmi e le tecniche di AI prendono le forme di creature bizzarre, come il Flamingo anticipatore o il Basilisco illustratore, e ci ricordano che nessun mondo generato da una macchina potrà mai sostituirsi all’unicità della mente umana. Eleganti libri illustrati sono i cavalli di battaglia di Logos Edizioni, che può contare sulle firme di alcuni artisti quotatissimi come Roger Olmos che ha realizzato anche ’Cosimo’, una dedica al ’Barone rampante’ di Calvino. Fra le curiosità, i titoli di ’Wonder Ponder’, una collana di filosofia per ragazzi: da ’Mondo crudele’ e ’Io persona’, libri colorati e divertenti che vogliono ‘stuzzicare’ le grandi domande sulla vita, sulle relazioni, sui sentimenti.

Alla Bologna Children’s Book Fair si presenta anche una casa editrice nata appena tre anni fa ma già apprezzatissima, la 21 Lettere: "Abbiamo fatto una scelta di qualità: non pubblicare più di sei titoli all’anno, sia per gli adulti che per i ragazzi. E le nostre copertine sono ‘silenziose’, riportando semplicemente titolo e autore, per invogliare alla scoperta", spiega il fondatore Alberto Bisi. Con ’Punto di fuga’ di Mikhail Shishkin, autore russo dissidente, lo scorso anno 21 Lettere ha conquistato il Premio Strega Europeo, "e siamo la casa editrice più giovane fra quelle che hanno ricevuto il riconoscimento", sorride Bisi. Autrice di punta per i ragazzi è la statunitense Lois Lowry, amata e tradotta in tutto il mondo, di cui 21 Lettere propone un ampio catalogo, ripubblicando anche i suoi classici. E sempre a Modena ha le sue radici anche EquiLibri, che nasce dall’omonima cooperativa impegnata nell’educazione e nella promozione alla lettura. Nel catalogo anche i libri con le riflessioni dell’inglese Aidan Chambers (’L’età sospesa’ o ’Siamo quello che leggiamo’), e gli albi e i romanzi della collana ’Max storie selvagge’, storie ’che ruggiscono terribilmente’ come ’Bomber. Quando il cielo cade a pezzi’ di Paul Dowswell, il coraggio di un giovane aviatore nei giorni terribili della Seconda guerra mondiale.