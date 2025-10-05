Da Rambaldi a Loschi, le mostre

Fine settimana ricco di appuntamenti per coloro che amano l’arte. Da ieri, in viale Medaglie d’oro 36/b è presente lo Studio Mem, un nuovo spazio in cui vendere e acquistare opere d’arte selezionate, oggetti vintage e di design. Sono presenti anche lavori di autori modenesi come le sculture di Odo Camillo Turrini e le opere in carta di Emanuela Turrini.

‘Dissonanze – giorni privati’ è il titolo della mostra dell’artista bolognese Stefano Rambaldi, molto conosciuto a Modena, appena inaugurata nella galleria del noto laboratorio d’arte grafica ‘Arte su carte’, ai civici 21, 23 e 25 di viale Fratelli Rosselli. "Il progetto cardine dell’opera di Rambaldi, scrive la curatrice Cristina Boschini, è mappare l’infinito attraverso la misura, segmenti analoghi, ciascuno dei quali, però, irripetibile, capace di farsi percepire assoluto in un contesto concorde e strutturato di dialogo, d’interazione cromatica, di inusuale, eppure intuibile gestione dello spazio". L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 25 ottobre nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19.

"È una mostra votiva, faticosissima quanto voluta" così l’artista Fabrizio Loschi definisce ‘Mater Materia’ (foto), la sua attuale esposizione, presentata dalla Galleria D406 ed allestita nei locali del Seminario Metropolitano di Modena, in Corso Canalchiaro 149. Mostra visitabile nei fine settimana di ottobre, oppure su appuntamento.